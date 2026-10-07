Dans un revirement remarquable qui reflète un nouveau réveil footballistique, la sélection portugaise a réussi à s'inviter parmi les cinq premières places du classement mondial de la FIFA publié ce mercredi, devenant la seule équipe à réaliser une véritable percée au sein du top 10.

Le Portugal a grimpé de deux places d'un seul coup pour se hisser à la cinquième position, selon les mises à jour de la FIFA concernant le classement des sélections, profitant d'un sans-faute en Ligue des nations de l'UEFA lors de la dernière trêve internationale, avec quatre victoires consécutives face à la Norvège à l'aller et au retour, ainsi que contre le pays de Galles et le Danemark.

Cette ascension s'est faite aux dépens du Brésil et du Maroc, qui ont tous deux reculé d'une place, les deux seules autres modifications au sein du top 10, après leurs faux pas marqués par des matchs nuls lors de deux rencontres amicales.

L'Espagne caracole en tête

Au sommet de la hiérarchie footballistique, l'Espagne, euphorique après son sacre au titre de la Coupe du monde pour la deuxième fois cet été, a renforcé sa première place au classement après un début tonitruant en Ligue des nations de l'UEFA avec quatre victoires consécutives, dont la plus marquante fut le succès face à l'Angleterre sur le score de 3-2, en plus de deux victoires contre la Croatie et une autre contre la République tchèque.

L'Argentine a conservé sa place de dauphin après sa victoire chargée d'émotion face au Bénin sur le score de 3-0 mardi soir, lors du match qui a vu la dernière apparition de sa légende Lionel Messi sous le maillot de la sélection. La France et l'Angleterre complètent quant à elles le carré d'or, tandis que la Belgique, les Pays-Bas et le Mexique ont maintenu leur présence dans le top 10.









Malgré ses quatre victoires consécutives éclatantes, qui ont inclus un succès contre le Pérou 4-1, le Chili 4-2, le Mexique 3-0 et le Canada 1-0, la sélection américaine est restée cantonnée à la seizième place sans la moindre progression.

Le Rwanda, l'outsider

Du côté des surprises, le Rwanda a volé la vedette avec le plus grand bond de cette mise à jour, après avoir gagné neuf places complètes pour atteindre la 119e position, grâce à sa précieuse victoire contre la sélection du Cap-Vert, l'un des principaux prétendants à la qualification pour la Coupe du monde, sur le score de 2-1 lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations le 29 septembre.

À l'inverse, la Sierra Leone a été la grande perdante, après avoir reculé de huit places d'un seul coup à la 130e position à la suite de ses deux défaites lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations.

La prochaine mise à jour du classement de la FIFA est prévue pour le 18 novembre prochain.