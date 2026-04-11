Sans prononcer un seul mot, Joan Laporta a ironisé sur la défaite du Real Madrid

Enric Masip, conseiller de Joan Laporta, a publié sur son compte Instagram une photo prise aux côtés du président élu du FC Barcelone immédiatement après la rencontre entre le Real Madrid et Gérone, vendredi dernier, lors de la 31^e journée de Liga.

Le Barça peut désormais porter son avance sur le Real à neuf points en cas de victoire cet après-midi face à l’Espanyol.

Sur le cliché, les deux hommes arborent un large sourire : Masip fait un signe de la main avec son pouce, tandis que Laporta lève le poing en l’air en signe de victoire, après le match nul concédé par le Real Madrid face à Gérone.





Masip a accompagné le cliché d’un message bref : « Sans mots, les amis ! », agrémenté d’émoticônes illustrant la force, la joie et les couleurs « Blaugrana ».

Selon le quotidien espagnol Sport, Laporta n’a pas dissimulé sa satisfaction après le faux pas du rival historique. La photo a circulé à vive allure sur les réseaux sociaux, provoquant des réactions contrastées : colère chez les supporters madrilènes, moqueries côté catalan.



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