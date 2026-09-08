Le Real Madrid a une nouvelle fois exercé son art de profiter des erreurs des gardiens de but en Ligue des champions, l'Inter Milan en étant la dernière victime en date.

À la 23e minute du match entre les deux équipes au stade Santiago-Bernabéu ce mardi soir, lors de la première journée de la phase de ligue de la compétition continentale, l'Espagnol Josep Martinez, gardien de l'Inter Milan, est tombé dans le piège.

Le gardien espagnol a tenté de dribbler Fede Valverde devant le but, mais l'Uruguayen l'a puni et a logé le ballon dans les filets, inscrivant ainsi le deuxième but de la formation madrilène.

Valverde a creusé l'avance du Real Madrid dans la rencontre (2-0), après que Kylian Mbappé eut inscrit le premier but à la 14e minute.

Selon les statistiques du réseau Opta, le Real Madrid est l'équipe ayant le plus profité des erreurs des gardiens de but en Ligue des champions depuis la saison 2007-2008.

Sur cette période, le Real Madrid a inscrit 30 buts à la suite d'erreurs directes de gardiens, soit au moins 5 de plus que n'importe quelle autre équipe.

Arsenal arrive en deuxième position de ce classement avec 25 buts.

Par ailleurs, le rendement offensif de Valverde a progressé, puisqu'il a inscrit son quatrième but lors de ses 5 derniers matchs disputés en Ligue des champions, contre seulement 3 buts sur ses 75 premiers matchs dans la compétition continentale sous le maillot de la formation madrilène.