Le club saoudien d'Al-Hilal a franchi une nouvelle étape sur la voie du transfert de son latéral portugais João Cancelo vers le FC Barcelone durant le mercato estival en cours.

Cancelo avait été prêté au FC Barcelone lors de la seconde moitié de la saison dernière, et des rapports de presse confirment son souhait, ainsi que celui du club catalan, de voir cette relation contractuelle se poursuivre au cours de la prochaine période.

Le journaliste saoudien Hamad Al-Swilhy a révélé l'existence de négociations verbales actuellement en cours entre Al-Hilal et l'agent du latéral portugais, afin de statuer sur son avenir la saison prochaine.

Al-Swilhy a précisé, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le site « X », que le FC Barcelone n'a présenté aucune offre officielle pour recruter Cancelo jusqu'à présent, l'affaire se limitant à quelques demandes de renseignements verbales.

Cancelo avait rejoint Al-Hilal à l'été 2024, en provenance de Manchester City, réalisant de belles performances lors de sa première saison, mais il a été écarté de la liste des joueurs locaux lors de sa deuxième saison, entamant ainsi une période de rébellion contre le club saoudien.

Al-Hilal souhaite régler le sort de ses joueurs étrangers avant le début de la nouvelle saison, notamment après que son effectif s'est retrouvé saturé de joueurs étrangers d'un certain âge, alors qu'il ne lui est permis d'en inscrire que 8 seulement sur la liste de la Saudi Pro League.

« Le Leader » débutera son parcours en Saudi Pro League le vendredi 14 août courant, avec un affrontement face à Al-Faisaly, sur la pelouse du Kingdom Arena, lors de la première journée de la compétition.