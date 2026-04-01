Sans le « virus de la FIFA »... Une blessure frappe les joueurs professionnels d'Al-Nasr avant le match contre Al-Najma

La malédiction des blessures a frappé les joueurs professionnels du club Al-Nasr, quelques heures avant leur match contre Al-Najma dans le championnat saoudien Roshen.

Al-Nassr accueille Al-Najma vendredi prochain au stade Al-Awal Park, dans le cadre de la 27e journée du championnat Roshen.

À 48 heures du match, le journaliste saoudien Ali Al-Anzi a confirmé, via son compte officiel sur le site « X », que le duo français composé de Mohamed Simakan et Kingsley Coman, les stars d'Al-Nassr, n'avait pas participé aux entraînements collectifs de l'équipe.

Al-Anzi a précisé que les joueurs se trouvaient à la clinique médicale du club ce mercredi, car ils souffraient de douleurs ces derniers temps.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » avait confirmé que Simakan souffrait de douleurs au muscle antérieur, tandis que Coman souffrait de douleurs au muscle postérieur et à la cuisse, contractées mardi.

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Le duo passera des examens médicaux par imagerie ce mercredi afin de déterminer la nature de leur blessure et la durée de leur absence au sein de l'équipe dans les semaines à venir.

Cela intervient alors que le duo ne figure pas sur la liste de l'équipe de France pour la trêve internationale « FIFA » du mois de mars.

Kouman et Simakan comptent parmi les joueurs phares d'Al-Nassr cette saison et ont joué un rôle majeur dans la première place du classement du championnat saoudien, avec 67 points, soit 3 points d'avance sur Al-Hilal, deuxième.

Koman a disputé 32 matchs avec Al-Nassr depuis le début de la saison, au cours desquels il a inscrit 10 buts et délivré 11 passes décisives, tandis que Simakan a disputé 28 matchs, au cours desquels il a inscrit 4 buts.