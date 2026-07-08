Le carton jaune reçu par Michael Olise lors du match de Coupe du monde contre le Paraguay (0-1) est maintenu. Le sélectionneur français Didier Deschamps a annoncé lors de la conférence de presse précédant le quart de finale contre le Maroc que le recours introduit par la Fédération française de football (FFF) auprès de la FIFA a été rejeté.

En huitièmes de finale, les Bleus avaient éprouvé des difficultés face à des Paraguayens déterminés à les déstabiliser. La stratégie avait failli payer : la France n’avait ouvert le score qu’à vingt minutes de la fin, sur penalty transformé par Kylian Mbappé.

Presque personne n’a manqué de remarquer le jeu déloyal qui a caractérisé la prestation des joueurs paraguayens. Matías Galarza, Juan Cáceres, Gustavo Velázquez et l’ancien joueur de Getafe Omar Alderete, entre autres, se sont fait remarquer à plusieurs reprises de manière négative.

Les Bleus ont globalement gardé leur sang-froid, même s’ils ont récolté trois avertissements. Le Paraguay, lui, n’en a reçu aucun, malgré plusieurs coups de coude, des provocations répétées, des simulations et même une semelle sur le tibia de Mbappé.

En toute fin de match, Galarza a ainsi obtenu un carton jaune contre Olise, qui s’était laissé tomber au sol dans un style théâtral. L’Anglais avait auparavant légèrement agrippé le maillot de son adversaire et l’avait sommé de se taire.

La Fédération française de football, très critique à l’égard de cette sanction, a donc déposé un recours auprès de la FIFA, nourrie par l’espoir suscité par la suspension « suspendue » de Folarin Balogun, après l’intervention du président américain Donald Trump.

« Nous avons reçu ce matin (mercredi, ndlr) la décision de la FIFA confirmant que le carton reste valable », a clairement indiqué Deschamps. Suite à cette décision de la FIFA, Olise risque une suspension pour la demi-finale. Un carton jaune contre le Maroc serait fatal pour le joueur du Bayern.

Les avertissements reçus en quart de finale sont effacés, mais un nouveau carton jaune en demi-finale suffirait à le priver de la finale, qu’elle soit pour le titre ou pour la troisième place.