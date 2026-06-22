Sans faute et sur les traces du Sénégal, les statistiques du Cap-Vert compliquent la tâche de l’Arabie saoudite

L’équipe nationale saoudienne se prépare pour un match décisif contre le Cap-Vert lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Toutefois, les statistiques montrent que les « Requins bleus » ne constituent pas l’adversaire facile que certains imaginent.

Les « Requins Bleus » ont créé l’une des premières surprises de l’épreuve en restant invaincus lors de leurs deux premières sorties : un nul 0-0 contre l’Espagne, suivi d’un autre 2-2 face à l’Uruguay.

Selon la chaîne « beIN Sports », l’équipe

de Cap-Vert est ainsi devenu la première équipe, depuis le Sénégal en 2002, à débuter une phase finale sans connaître la défaite lors de ses deux premières sorties.

Les Lions de la Teranga avaient créé la sensation en battant la France puis en partageant les points avec le Danemark, avant de poursuivre leur parcours jusqu’aux quarts de finale.

Outre ces résultats, les Cap-Verdiens ont brillé par leur rigueur tactique et leur discipline : ils n’ont commis que 5 fautes en deux rencontres, soit le total le plus faible pour un duo d’entrée en Coupe du monde depuis 1966.

Un niveau de discipline défensive et de pressing qui a clairement payé face à l’Espagne et l’Uruguay.

Pour rester en lice, la sélection saoudienne doit donc s’imposer, elle qui compte pour l’instant deux points grâce à son match nul contre l’Uruguay et sa défaite face à l’Espagne.

La tâche s’annonce toutefois ardue pour les « Verts », opposés à une formation capable de rivaliser avec les grandes nations et déjà considérée comme l’une des belles surprises du Mondial 2026, grâce à une défense solide et un discipline de fer qui lui permettent de suivre les traces du Sénégal en 2002.

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