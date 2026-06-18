Le club d’Al-Nasr a validé son programme de préparation pour la saison 2026-2027, avec pour objectif de conserver le titre conquis la saison passée en championnat Roshen.

Le club a en effet retrouvé le trône de la Ligue Roshen la saison passée, après sept années d’attente, au terme d’un duel haletant qui a duré jusqu’à la dernière journée face à son voisin et rival historique, Al-Hilal.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, le club prévoira cet été trois stages de préparation afin d’aborder dans les meilleures conditions l’exercice à venir.

Le programme commencera par un stage interne de neuf jours à Riyad, puis l’effectif mettra le cap sur Abha pour une seconde phase de neuf jours sur les installations du club de Damak.

Une fois ces deux étapes internes achevées, le groupe prendra la direction du Portugal pour la phase finale de sa préparation, ponctuée de plusieurs matchs amicaux.

Ce programme est mis en place alors que le successeur du Portugais Jorge Jesus, parti à l’issue de la saison dernière, n’a pas encore été officialisé.

Plusieurs noms circulent pour lui succéder, notamment l’Espagnol Roberto Martínez, actuel sélectionneur du Portugal, et le Portugais Abel Ferreira, qui entraîne le club brésilien de Palmeiras.

Rappelons qu’Al-Nassr visera quatre titres la saison prochaine : la Saudi Pro League, la Coupe du Roi, la Supercoupe d’Arabie saoudite et la Ligue des champions de l’Asie.