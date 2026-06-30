Le club saoudien d’Al-Ittihad entame sa préparation pour la saison 2026-2027 sans entraîneur permanent et privé de trois de ses internationaux. L’objectif est de retrouver les sommets après un exercice particulièrement décevant.

Le club a conclu l’exercice précédent de manière décevante : cinquième place en championnat, éliminations en demi-finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite et de la Coupe du Roi, ainsi qu’en quart de finale de la Ligue des champions d’Asie.

Selon le quotidien saoudien « Al-Riyadiah », le club entamera ses préparatifs pour la nouvelle saison mardi prochain à Djeddah. Cette phase d’une semaine comprendra notamment des examens médicaux pour l’ensemble du groupe.

Cette phase pourrait se dérouler sans entraîneur, aucun successeur n’ayant encore été désigné pour remplacer le Portugais Sérgio Conceição. Le groupe sera également privé du trio international composé des Saoudiens Hassan Kadash et Saleh Al-Shehri, ainsi que de l’Algérien Houssem Aouar.

Khadch et Al-Shehri, éliminés dès la phase de groupes de la Coupe du monde avec l’Arabie saoudite, ont été dispensés de cette première phase, tout comme Aouar, qui prépare avec l’Algérie son seizième de finale contre la Suisse vendredi matin.

Le trio international rejoindra la deuxième phase du stage, prévue à Marbella (Espagne) du 14 au 31 juillet.

Rappelons que l’Al-Ittihad visera trois titres la saison prochaine : le championnat Roshen, la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées, ainsi que la Ligue des champions de l’Asie, où il débutera dès le tour préliminaire.