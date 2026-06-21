Sans Donis… La sélection saoudienne tient une réunion d’urgence après sa défaite 4-0 contre l’Espagne

La délégation de l’équipe nationale saoudienne, en stage aux États-Unis, a tenu une réunion d’urgence après sa lourde défaite contre l’Espagne en Coupe du monde 2026.

Les Saoudiens ont été battus 4-0 par les Espagnols ce dimanche au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, le prince Abdelaziz ben Turki Al-Faisal, ministre des Sports, s’est rendu directement dans le vestiaire pour s’adresser aux joueurs.

Fait marquant : le sélectionneur grec Georgios Donis, alors occupé à tenir sa conférence de presse, n’y a pas pris part, contrairement au président de la Fédération saoudienne de football, Yasser Al-Misehal.

Donis a essuyé de nombreuses critiques après la rencontre, notamment pour avoir modifié le schéma tactique habituel et aligné cinq défenseurs, une première depuis son arrivée aux commandes des « Verts » en avril dernier.

Malgré ce revers, les espoirs de qualification de l’équipe d’Arabie saoudite demeurent intacts : elle défiera le Cap-Vert samedi prochain à l’aube et devra s’imposer pour accéder aux 32es de finale de la Coupe du monde.