Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Sans Donis… La sélection saoudienne tient une réunion d’urgence après sa défaite 4-0 contre l’Espagne

Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
G. Donis
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.
Grèce

L’entraîneur grec a été vivement critiqué après cette lourde défaite.

La délégation de l’équipe nationale saoudienne, en stage aux États-Unis, a tenu une réunion d’urgence après sa lourde défaite contre l’Espagne en Coupe du monde 2026.

Les Saoudiens ont été battus 4-0 par les Espagnols ce dimanche au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, le prince Abdelaziz ben Turki Al-Faisal, ministre des Sports, s’est rendu directement dans le vestiaire pour s’adresser aux joueurs.

Fait marquant : le sélectionneur grec Georgios Donis, alors occupé à tenir sa conférence de presse, n’y a pas pris part, contrairement au président de la Fédération saoudienne de football, Yasser Al-Misehal.

Donis a essuyé de nombreuses critiques après la rencontre, notamment pour avoir modifié le schéma tactique habituel et aligné cinq défenseurs, une première depuis son arrivée aux commandes des « Verts » en avril dernier.

Coupe du monde
Uruguay crest
Uruguay
URU
Espagne crest
Espagne
ESP
Coupe du monde
Cap-Vert crest
Cap-Vert
CPV
Arabie saoudite crest
Arabie saoudite
KSA

Malgré ce revers, les espoirs de qualification de l’équipe d’Arabie saoudite demeurent intacts : elle défiera le Cap-Vert samedi prochain à l’aube et devra s’imposer pour accéder aux 32es de finale de la Coupe du monde.

Publicité