Étonnamment, Unai Simon et Pau Cubarsi, non seulement deux piliers de l'Espagne championne du monde, mais aussi deux des trois professionnels récompensés par la FIFA à l'issue du tournoi, sont absents de cette sélection. Le gardien Simon avait été désigné meilleur gardien, tandis que le défenseur central Cubarsi avait été élu meilleur jeune joueur.

Seul Rodri, le « métronome » du milieu de terrain et meilleur joueur du tournoi selon la FIFA, a intégré ce trio. Le vétéran a été plébiscité par 15,3 % des suffrages dessupporters.

Outre Rodri, la « Furia Roja » aligne le latéral gauche Marc Cucurella (22,5 %) et le latéral droit Pedro Porro (18,7 %). Du côté des Argentins, battus 0-1 en finale après prolongation, deux joueurs ont intégré le onze : le défenseur Lisandro Martínez a recueilli 10,2 % des voix, tandis que Lionel Messi, auteur de huit buts en huit matches, en a obtenu près de 10 % de plus.

FIFA Dream Eleven 2026 : quel joueur a recueilli le plus de voix ?

Fait curieux : les supporters ont placé en tête le gardien Vozinha, du Cap-Vert, novice en Coupe du monde, qui s’était qualifié de manière surprenante pour les seizièmes de finale grâce, entre autres, à un respectable match nul 0-0 contre l’Espagne, avant d’être éliminé de façon dramatique 2-3 après prolongation face à l’Argentine. Le joueur de 40 ans a recueilli 39,6 %.

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Outre Messi, deux autres stars offensives figurent dans le onze. Le Norvégien Erling Haaland, auteur de sept buts en cinq matchs, a obtenu 27,4 %. Il est accompagné du meilleur buteur du tournoi, Kylian Mbappé, qui a marqué dix fois en huit sorties pour la France et pointe désormais en tête du classement historique des buteurs de la Coupe du monde avec 22 réalisations. Le Madrilène a recueilli 29,8 % des suffrages, se classant deuxième derrière Vozinha.

Le Français devance de justesse Jude Bellingham (29 %), tandis que Michael Olise (18,9 %) complète le milieu de terrain. Enfin, son coéquipier au Bayern Munich, Dayot Upamécano (14,9 %), referme cette équipe type.