Comme le rapporte Calciomercato, l’AC Milan envisage de recruter, en renfort d’effectif, un joueur actuellement sans club et donc libre de tout contrat.

Contexte : Alexis Saelemaekers et Pervis Estupinan vont manquer aux Rossoneri sur le long terme et laissent un grand vide sur le côté gauche. Saelemaekers s’est de nouveau blessé à la malléole interne qu’il s’était fracturée en 2024 et devra être opéré la semaine prochaine.

La Gazzetta dello Sport estime son indisponibilité à au moins quatre mois. Estupinan a subi une blessure au genou avec la sélection équatorienne et pourrait lui aussi être absent longtemps. Conséquence : l’entraîneur Ruben Amorim a perdu tout son axe gauche, alors que Saelemaekers avait également été utilisé dans l’axe offensif.

Après son départ du Bayern : Guerreiro va-t-il même mettre un terme à sa carrière ?

Un poste que peut également occuper Raphael Guerreiro et sur lequel il avait aussi été régulièrement utilisé lors de ses six derniers mois au Bayern. Le Portugais avait rejoint gratuitement le champion d’Allemagne record en 2023 après des années très fructueuses au BVB (40 buts, 50 passes décisives en 224 matches), mais n’a été titulaire que rarement en raison de la forte concurrence à ses meilleurs postes.

Au final, il a tout de même disputé 95 matches officiels avec le Bayern, inscrivant 14 buts et délivrant huit passes décisives. Son contrat, arrivé à expiration le 30 juin, n’a pas été prolongé. Ensuite, des rumeurs ont même circulé selon lesquelles Guerreiro envisagerait déjà de mettre un terme à sa carrière à 32 ans.

Parallèlement, il a aussi été associé à un transfert dans son Portugal natal. Le plus curieux dans l’histoire, c’est que Guerreiro n’y a encore jamais joué, puisqu’il est né en France, où il a commencé sa carrière de footballeur à Clairefontaine et à Caen.

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AC Milan : Dani Carvajal à la place de Raphael Guerreiro ?

Dès juillet, Tuttosport et la Gazzetta dello Sport avaient évoqué un possible intérêt de Milan, car Estupinan était proche d’un transfert à Aston Villa. Le transfert a toutefois capoté, si bien que les Rossoneri n’avaient dans un premier temps aucun besoin. Avec l’hécatombe de blessures, cela a désormais changé.

L’ancien joueur du Bayern et du BVB n’est toutefois pas le seul candidat à une arrivée libre dans la capitale de la mode, selon Calciomercato. Le nom de Dani Carvajal serait lui aussi discuté en interne à Milan.

La légende de 34 ans du Real Madrid, comme Guerreiro, n’avait pas reçu de nouveau contrat de la part des Merengue et a dû quitter le club après 451 matches professionnels. Dans le cas de Carvajal aussi, des spéculations avaient ensuite émergé autour d’une possible retraite.