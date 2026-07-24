Sans club depuis deux ans : la Belgique annonce officiellement le successeur de Rudi Garcia

La Fédération belge de football a annoncé, ce vendredi, la nomination du Néerlandais Mark van Bommel comme nouveau directeur technique de la sélection, en remplacement du Français Rudi Garcia, avec un contrat courant jusqu'à la fin du Championnat d'Europe des nations 2028.

La Fédération a précisé, dans un communiqué officiel, que van Bommel prendra ses fonctions à compter du 15 août prochain, et qu'il sera épaulé au sein du staff technique par Baudouin Zenden, Martin Martens et Reinier Robbemond.

Ce changement intervient après l'expiration du contrat de Rudi Garcia avec la sélection belge à l'issue de la Coupe du monde 2026, mettant un terme à son parcours qui aura duré 18 mois.

La sélection belge avait été éliminée du Mondial 2026 en quart de finale après sa défaite face à l'Espagne, sacrée championne par la suite, mettant fin à une série de 18 matches sans défaite qui durait depuis mars 2025.

Van Bommel : nous avons tous les atouts pour rivaliser avec les grands

À la suite de l'annonce officielle, van Bommel a exprimé sa joie de prendre en charge cette mission, déclarant : « C'est un grand honneur de devenir le directeur technique de la sélection belge, et je remercie la Fédération belge pour sa confiance. »

Il a ajouté : « La Belgique possède des joueurs remarquables et un potentiel immense. Avec mon staff technique, nous cherchons à bâtir une sélection disciplinée, ambitieuse et courageuse, capable de rivaliser avec les meilleures sélections du monde. »

Il a poursuivi : « Personne ne peut garantir le succès, mais nous pouvons garantir le travail acharné, l'honnêteté et l'engagement. Nous donnerons tout ce que nous avons pour aider cette sélection à progresser jour après jour et pour faire le bonheur du public belge. »

Il n'a plus entraîné depuis deux ans

Van Bommel retrouve les bancs de touche après s'être éloigné du métier depuis son départ du Royal Antwerp belge à la fin de la saison 2023-2024.

Le technicien néerlandais avait mené le club, lors de sa première saison, au sacre en championnat de Belgique pour la première fois depuis 66 ans, avant de quitter le club à l'issue de la saison suivante, marquée par la participation de l'équipe à la Ligue des champions et son élimination dès la phase de groupes.

Son parcours d'entraîneur a également été marqué par la direction du PSV Eindhoven et par un rôle d'adjoint auprès des sélectionneurs de l'Arabie saoudite et de l'Australie, en plus d'une brève expérience avec Wolfsbourg en Allemagne, qui s'est achevée moins de 5 mois après sa nomination.

Quant à sa carrière de joueur, van Bommel a disputé 79 matches internationaux avec la sélection des Pays-Bas et il faisait partie de la génération qui a atteint la finale de la Coupe du monde 2010. Il a également porté le maillot de clubs prestigieux, notamment le FC Barcelone et le Bayern Munich.

Un nouveau défi avec les « Diables rouges »

Van Bommel prend en charge la sélection belge, qui occupe la huitième place du classement mondial de la Fédération internationale de football (FIFA), avec pour objectif de mettre fin à la série d'échecs qui a poursuivi la sélection lors des Championnats d'Europe des nations.

La sélection belge n'est pas parvenue à dépasser le stade des quarts de finale de la compétition continentale depuis son élargissement en 1996, ayant été éliminée lors des deux dernières éditions respectivement en huitièmes de finale et en quart de finale, ce qui fait de l'Euro 2028 l'objectif majeur du technicien néerlandais au début de son nouveau projet.