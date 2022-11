"Sans ce résultat, je ne suis plus là", Deschamps revient sur le jour où il a failli être viré de l'équipe de France

Didier Deschamps a expliqué quel match aurait pu entraîner son licenciement des Bleus en cas de défaite.

Avant la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps s'est longuement confié à L'Equipe pour évoquer ses souvenirs de la compétition.

Une compétition remportée en tant que joueur (1998) puis en tant que sélectionneur (2018). S'il n'a d'ailleurs disputé qu'une seule fois la Coupe du monde en tant que joueur, il va en vivre une troisième en tant que sélectionneur au Qatar après 2014 et 2018.

Mais pour Didier Deschamps, en poste depuis 2012, le moment le plus le plus important de sa carrière de sélectionneur des Bleus n'est pas la victoire au Mondial 2018.

Il explique que son avenir à la tête des Bleus s'est joué en 2013, lors du barrage qualificatif contre l'Ukraine pour la Coupe du monde 2014 au Brésil : « C'est surtout ça, le barrage en novembre contre l'Ukraine (0-2, 3-0). Ces quatre jours-là (entre l'aller, le 15, et le retour, le 19), c'est là où j'ai trouvé l'essence même de mon métier de sélectionneur : utiliser certains leviers, faire des choix importants, pas forcément compris à l'extérieur, parce que l'équipe est au-dessus de tout. […] Et le Stade de France : l'ambiance, la ferveur, on n'avait jamais vu ça, ni avant ni après. C'est le basculement. Sans ce résultat, je ne suis plus là. »

Pour Didier Deschamps, ce barrage retour victorieux contre l'Ukraine est un match fondateur pour, à l'époque, la jeune génération des Bleus : « Le socle, c'est ce barrage retour contre l'Ukraine aussi. Alors, cette Coupe du monde 2014, au moins, on y est. On est au Brésil, dans le pays du football, le Maracana… On perd contre le futur champion du monde, l'Allemagne (0-1, en quarts de finale), qui avait sans doute quelque chose de plus que nous, mais la déception est forte parce qu'on n'est pas loin. On est obligés de se satisfaire de ça, mais c'est une étape. Certains jeunes joueurs, comme Raphaël Varane, Antoine Griezmann, Paul Pogba, qui deviendront des cadres plus tard, vivaient leur première grande compétition. »