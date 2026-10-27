« Sans ça, il n’aurait pas terminé deuxième ! » : Kylian Mbappe critiqué pour sa campagne pour le Ballon d’Or, les méthodes de la star du Real Madrid mises en cause

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L’ancien international français Jerome Rothen a violemment attaqué Kylian Mbappe à l’issue de la cérémonie du Ballon d’Or. Le consultant a estimé que l’attaquant du Real Madrid s’était davantage appuyé sur une stratégie de communication calculée que sur ses performances sur le terrain pour obtenir une place élevée au classement final.

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Rothen critique une campagne de communication « sans précédent »

Mbappe se retrouve au cœur d’un vif débat après la publication du dernier classement du Ballon d’Or. Selon Rothen, la deuxième place du Français serait le résultat de manœuvres menées en dehors du terrain. L’ancien ailier du Paris Saint-Germain affirme que la star du Real Madrid a rompu avec ses habitudes en cherchant activement à obtenir des voix grâce à une stratégie de communication structurée.

Dans son émission, Rothen a critiqué la campagne de Mbappe en soulignant à quel point elle différait de celle de ses concurrents. Le consultant a déclaré : « Il a mené une vraie campagne, contrairement à d’habitude. Même les joueurs qui étaient en concurrence avec lui n’ont pas osé mener une campagne comme la sienne. Il a essayé de rallier des voix par son discours, par sa communication. C’est nouveau. Pour moi, ça dépasse l’entendement. Je pense que ça a été efficace. C’est triste à dire parce que moi, je suis contre cette campagne. C’est clair qu’il n’aurait pas terminé deuxième sans cette campagne. »

La nécessité de privilégier le collectif au Real Madrid

Au-delà de sa frustration immédiate concernant le vote, Rothen estime que Mbappe devra changer sensiblement d’attitude s’il veut un jour remporter la plus haute distinction. Depuis son arrivée très médiatisée au Santiago Bernabeu, la pression sur le joueur de 25 ans n’a fait que s’intensifier. Son échec dans la course au Ballon d’Or cette année lui vaut désormais un examen particulièrement attentif.

Le consultant insiste sur le fait que la voie vers la gloire individuelle passe par une meilleure contribution au collectif, suggérant que les ambitions personnelles de Mbappe ont rebuté certains observateurs. Rothen a souligné que Mbappe doit se tourner vers le collectif pour véritablement réussir. Il a développé la nécessité de cette remise en question : « Cette remise en question est nécessaire après avoir manqué le Ballon d’Or. Dans son approche, il doit se recentrer sur l’équipe, gagner le cœur du vestiaire. C’est ce qui lui manque. »

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Les répercussions du classement du Ballon d’Or

La cérémonie de 2024 a laissé un goût amer à beaucoup dans l’entourage de Mbappe, mais les propos de Rothen traduisent le sentiment grandissant que l’image publique du capitaine français devient une source de distraction. Si Mbappe reste l’un des buteurs les plus prolifiques du football mondial, l’accusation selon laquelle il aurait fait campagne « sans vergogne » pour obtenir le trophée laisse entrevoir un décalage entre ses ambitions et la façon dont il est perçu par les instances du football. Pour un joueur à qui l’on promet depuis longtemps le Ballon d’Or, terminer deuxième dans un contexte de critiques sur sa stratégie constitue un revers important.

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Alors que le Real Madrid doit composer avec un calendrier chargé sur les scènes nationale et européenne, l’attention se reportera inévitablement sur le terrain, où Mbappe sera attendu pour faire taire ses détracteurs à coups de buts. La critique de Rothen continue néanmoins de peser, rappelant que la plus prestigieuse des récompenses individuelles exige souvent davantage qu’une simple domination statistique.