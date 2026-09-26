La Cour suprême espagnole a confirmé la peine de 4 ans de prison prononcée à l'encontre du footballeur Santi Mina, après sa condamnation pour agression sexuelle sur une femme en juillet 2017, à l'intérieur d'un pick-up stationné à proximité d'une boîte de nuit à Mojácar, dans la ville d'Almería.

La chambre criminelle a rejeté le pourvoi de Mina contre la décision de la Cour supérieure de justice d'Andalousie, laquelle avait elle-même confirmé le verdict du tribunal d'Almería, tout en réduisant le montant des dommages et intérêts alloués à la victime de 50 000 euros à 25 000 euros.

La Cour suprême a expliqué que Mina avait profité de la proximité de la victime et de la surprise de la situation pour commettre deux actes sexuels sans son consentement, avant de s'arrêter lorsqu'il a compris que poursuivre aurait nécessité le recours à la force pour vaincre sa résistance.

Les juges ont affirmé qu'aucun élément ne permettait de conclure que le joueur avait obtenu le consentement de la victime avant de le mal interpréter, précisant que son arrêt après la demande de celle-ci détermine le moment où l'acte a pris fin, mais ne prouve pas l'existence d'un consentement préalable de sa part ni la conviction du joueur qu'elle avait consenti.

À l'inverse, la Cour a rejeté le pourvoi de la victime, qui réclamait la condamnation de Mina pour agression sexuelle avec pénétration et une peine de 8 ans de prison, assortie de 6 ans de peines complémentaires.

La Cour a également rejeté la demande de condamnation de l'autre accusé dans l'affaire, qui avait précédemment été acquitté, en tant que coopérateur nécessaire ou complice du délit.

Le Celta Vigo, dernier club de Mina, avait résilié son contrat de manière unilatérale en août 2023, alors qu'il restait deux ans de contrat au joueur avec le club galicien.