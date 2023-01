Sancho trop personnel? Un ex-équipier tacle le joueur de Manchester United

Transféré pour redynamiser l'attaque de Manchester United, Jadon Sancho n'a toujours pas confirmé. Un ex-équipier le qualifie même de trop personnel.

Après 3 années à briller sous les couleurs de Dortmund, l'Anglais Jadon Sancho est rapatrié au pays par Manchester United. Un transfert choc à 85M pour transformer et redynamiser l'attaque des Red Devils qui manque de créativité. Mais le retour de l'ailier sur ses terres natales ne se passe pas comme prévu. Hors de l'équipe puis blessé, Sancho n'a plus joué pour Manchester United depuis le 22 octobre. En Angleterre, on parle déjà de « flop ». Et cette semaine, un ancien équipier le tacle de trop personnel.

Sancho déjà trop personnel dans sa jeunesse

Alors qu'il reprend tout doucement l'entraînement, l'attaquant Wolfsburg Lucas Nmecha s'est confié dans les colonnes de Kicker. Formé à Manchester City, l'Allemand explique les difficultés collectives en Angleterre comme une conséquence de la formation : « À mon époque en Angleterre, l'esprit d'équipe n'était pas très important. Les joueurs faisaient souvent leur propre truc. Il semblait que tout le monde n'essayait qu'une seule chose : aller en face-à-face pour faire la différence tout seul. »

Un problème de formation qu'il retrouve encore chez certains anciens équipiers devenus professionnels. Jadon Sancho, très critiqué à Manchester United, est l'un d'eux : « On s'est connus à Manchester City, avant qu'il ne vienne à Dortmund. Il ne jouait même pas au ballon quand il était jeune. Il ne faisait aucune passe, il voulait tout faire par lui-même. Sur un terrain, c'est quelqu'un de très personnel. »

Mais Lucas Nmecha est parvenu à passer au-dessus de ce problème. Grâce à un défenseur belge. « Quand je m'entraînais avec le noyau A de Manchester City, Vincent Kompany me bousculait souvent », explique l'attaquant allemand. « Quand je ne lâchais pas mon ballon, il me taclait puis m'engueulait. Cette école 'à la dure' m'a beaucoup aidé. Kompany a énormément aidé à la formation des jeunes à Manchester City. »