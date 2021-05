"Sancho n'est pas aveugle" et peut toujours être intéressé par les Reds, selon Babbel

L'ancien défenseur des Reds pense que Liverpool a toujours des chances d'attirer un joueur comme Jadon Sancho, même sans C1 l'année prochaine.

Même ne cas de non qualification pour la prochaine Ligue des Champions, Liverpool pourrait rester à la recherche de Jadon Sancho, estime Markus Babbel. Selon lui, l'ailier du Borussia Dortmund ne serait "pas aveugle" au potentiel qui existe toujours à Anfield, où l'équipe de Jürgen Klopp a impressionné ces dernières années.

Il a été suggéré que Jürgen Klopp rejoindra les rivaux de la Premier League Manchester United et Chelsea dans une bataille de longue date pour attirer l'international anglais loin de la Bundesliga et revenir dans son pays natal. Les Reds peuvent avoir du mal à concourir pour des joueurs de cet acabit s'ils ratent une place parmi les quatre premiers cette saison, mais Babbel pense qu'un attrait évident demeure et est toujours confiant quant aux chances des Reds de faire partie des candidats potentiels pour l'attirer.

"Ils sont trop forts, ils ont des joueurs blessés qui reviennent"

Markus Babbel, s'exprimant en association avec la plateforme de paris sur l'Euro 2020 Unikrn, a déclaré à Goal sur les rumeurs liées à Sancho : "C'est un joueur qui doit jouer en Ligue des champions. Il veut jouer en Ligue des champions. Peu d'équipes en Europe peuvent payer l'argent pour Jadon Sancho, cela dépend de ce qu'il veut".

"Liverpool reviendrait certainement en Ligue des champions l'année prochaine. Si cette saison ne fonctionne pas, ils reviendront la saison prochaine. Ils sont trop forts, ils ont des joueurs blessés qui reviennent. C'est une équipe fantastique et une grande équipe. Si tous les joueurs sont de retour, ils sont très forts, Jadon Sancho n'est pas aveugle".

"Quelle est la chance pour Liverpool de l'avoir s'ils ne sont pas en Ligue des champions. Il y a deux matches à jouer, s'ils peuvent prendre six points, alors je suis sûr que ce sera suffisant" , a ensuite ajouté Markus Babbel. Une chose est sûre, l'été promet d'être agité sur les bords de la Mersey, et Jadon Sancho serait une recrue de choix.