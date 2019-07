Sancho, Foden et Vinicius Jr dans l'équipe-type NxGn FIFA Ultimate Team

Cette semaine, les joueurs de FIFA 19 peuvent défier sur leurs consoles le XI des plus gros talents du ballon rond, âgés de 18 ans et moins.

Le classement NxGn Goal des 50 meilleurs jeunes talents de la planète football peut se retrouver sur FIFA 19, dans son mode Ultimate Team. Cette équipe n'est composée que de joueurs âgés de 18 ans ou moins. Ce qui explique les absences de Matthijs de Ligt ou Kylian Mbappé, hors-catégorie.

Les joueurs peuvent obtenir jusqu’à 1 800 points de crédit en battant l’équipe NxGn 2019, disponible jusqu’au lundi 8 juillet. Voici à qui vous serez confrontés et comment ce XI a été formé.

Attaquants

Le vainqueur de l'édition 2019 occupe le côté droit de l'attaque dans cette équipe. Jadon Sancho possède une carte monstrueuse avec notamment 98 en vitesse, 95 en tir et 97 en passe. Sur le flanc gauche, on retrouve Vinicius Jr qui a également de beaux atouts.

Enfin, pour faire trembler les filets en pointe, Moise Kean est en place avec une carte en argent mais qui n'est pas à négliger. Le joueur reste intéressant en profondeur et a de belles aptitudes devant le but.

Milieux de terrain

Au coeur du jeu, on retrouve Sandro Tonali de Brescia et Morgan Gibbs-White de . Le premier cité a vécu une année fantastique avec Brescia (montée en ) et la sélection italienne (première convocation).

Pour le poste de milieu gauche, Alphonso Davies a de quoi plaire avec 88 de général. La pépite canadienne du se montre à son aise avec de très belles stats (97 en vitesse, 88 en dribble).

Phil Foden, de , occupe le 4e rang du classement NxGn alors que sa carte Future Stars à 88 de général le positionne comme un milieu axial. En jouant à droite, il fournit des liens avantageux à Jadon Sancho en attaque et Eric Garcia en défense.

Défenseurs et gardien

Ozan Kabak, qui a quitté pour rejoindre Schalke dimanche, Ethan Ampadu, de , et Eric Garcia, de Manchester City, font partie des défenseurs.



Kabak a été classé 40ème dans la liste NxGn et a impressionné à au début de la saison 2018-2019 avant de s’installer à Stuttgart en janvier. Il sera à pour la saison prochaine. Kabak propose des liens avec Davies et Früchtl, les deux joueurs du Bayern.



Ampadu et Garcia se sont classés respectivement 14ème et 15ème dans la liste NxGn. Le Gallois est à 99 de vitesse et 99 de physique ce qui donne le ton. À ses côtés, Eric Garcia n'est pas aussi impressionnant mais il fournit de la complémentarité avec notamment Foden.