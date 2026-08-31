Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a assuré que son gouvernement ferait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la tenue de la finale de la Coupe du monde 2030 en Espagne, rejetant l'éventualité d'un transfert de la finale au Maroc et insistant sur le fait que son pays méritait d'accueillir les matchs les plus importants du tournoi sur son sol.

Sánchez a déclaré, dans un entretien accordé à la chaîne espagnole « SER » ce lundi, que son gouvernement « travaillera à garantir la tenue de la finale ici », en réponse à une question sur la possibilité que le président de la Fédération internationale de football Gianni Infantino parvienne à transférer la finale au Maroc, affirmant que « le moment est venu pour l'Espagne de remporter la Coupe du monde sur son sol ».

Le Premier ministre espagnol a fondé sa position sur le parcours récent de la sélection de son pays, précisant que l'Espagne avait décroché son premier titre mondial en Afrique du Sud en 2010, avant de remporter son deuxième titre lors de l'édition organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada cette année, estimant que ces succès renforcent la légitimité du pays à accueillir la finale.

La sélection espagnole avait remporté la Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire le 19 juillet, après avoir battu l'Argentine sur le score d'un but à zéro dans les prolongations de la finale, grâce à un but de Ferran Torres, ajoutant ce nouveau titre au sacre du Mondial d'Afrique du Sud en 2010.

L'Espagne accueille la Coupe du monde 2030 conjointement avec le Portugal et le Maroc, tandis que certains matchs du tournoi sont répartis dans d'autres pays dans le cadre de la célébration du centenaire de la première édition de la Coupe du monde.

Les matchs d'ouverture des sélections de l'Uruguay, de l'Argentine et du Paraguay se déroulent dans leurs pays respectifs, en célébration du centenaire du premier tournoi mondial, organisé par l'Uruguay en 1930 et dont tous les matchs s'étaient alors tenus dans la capitale Montevideo.

Alors que le lieu de la finale n'a pas encore été définitivement arrêté, il semble que la bataille pour l'accueil de la finale du Mondial 2030 commence à prendre une tournure politique, après que le gouvernement espagnol a annoncé explicitement son entrée dans la course pour défendre la tenue du match le plus important du tournoi sur son territoire.