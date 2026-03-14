Sampdoria, un nouveau problème en défense. Abildgaard est malade, Ferrari a de la fièvre : les options possibles pour Lombardo

De nombreux obstacles et interrogations concernant la composition de l'équipe pour les débuts d'Attilio Lombardo sur le banc de la Sampdoria. Les habituels problèmes physiques ont mis à mal l'équipe blucerchiata, qui devra faire face à une situation d'urgence qui ne semble pas vouloir prendre fin, mais qui empire au jour le jour. Outre les absences déjà connues de Pierini, Henderson, Coda et Ghidotti, Abildgaard est également forfait, n'ayant pas été convoqué après avoir ressenti une douleur au mollet mardi. Lors de la conférence de presse, Lombardo a lui-même expliqué la situation : « Il a senti son mollet se raidir ». Ces derniers jours, le club a parlé de simple « gestion », un terme utilisé pour tenter de minimiser des problèmes physiques qui continuent pourtant à surgir régulièrement.





Le cas d’Abildgaard n’est que le dernier d’une série de problèmes musculaires qui ont touché l’équipe ces dernières semaines, tous dans la même zone. Coda s’était arrêté le 24 février, Henderson contre Bari, Hadzikadunic dans les jours précédant le match contre la Juve Stabia. Aujourd’hui, c’est au tour du milieu de terrain danois reconverti en défenseur de faire l’arrêt. C'est pourquoi Lombardo a aligné Ferrari parmi les titulaires, un défenseur qui n'avait plus joué depuis le match à Avellino. Le joueur a été convoqué malgré une légère fièvre. Parmi les options, Hadzikadunic est de nouveau disponible après le problème au mollet qui l'avait contraint à deux matches consécutifs sur le banc : le Bosnien peut être utilisé à tous les postes de la ligne défensive, y compris en défense centrale.





Palma, né en 2006 et âgé de 18 ans, ainsi que Viti, qui constitue une autre option au poste de défenseur central, complètent le groupe. Pour le reste, Lombardo a surtout travaillé sur le 3-4-2-1 : Cherubini a été aligné devant Pafundi lors des exercices offensifs, tandis qu'au milieu de terrain, Esposito et Di Pardo ont été testés avec plus de régularité, Ricci et Depaoli restant plus en retrait dans les rotations. À certains moments de l'entraînement, des combinaisons en 4-4-2 ont également été testées. Parmi les joueurs convoqués figurent également Ravaglia et Ferri, ce dernier étant de retour après quatre mois d'absence.





Composition probable de la Sampdoria (3-4-2-1) : Martinelli ; Palma, Hadzikadunic, Viti ; Di Pardo, Esposito, Conti, Cicconi ; Begic, Cherubini, Brunori. Entraîneur : Lombardo.