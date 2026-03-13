Sampdoria, rassemblement des supporters : contestation du club, soutien à l'équipe et pétition pour un football « juste et populaire »

Une initiative importante a été prise par les supporters organisés de laSampdoria qui, hier soir, comme prévu depuis quelques jours déjà, se sont réunis dans un lieu plutôt symbolique, le « Largo U.C. Sampdoria », devant la Gradinata Sud, pour un rassemblement de toutes les facettes qui cohabitent au cœur du mouvement supporter doriano. L’initiative a été organisée par les groupes de la tribune Sud blucerchiata et s’inscrit dans le climat de contestation qui accompagne depuis des mois désormais l’environnement doriano. Au cours de la rencontre, la banderole « Bas les pattes sur la Sampdoria » a été déployée, symbole de la position adoptée à l’égard de la direction actuelle.





Au cours de la réunion, les supporters ont réaffirmé que la contestation se poursuivrait également dans les semaines à venir, sous différentes formes. « Notre prise de position vis-à-vis des propriétaires est toujours d’actualité, nous sommes en contestation et nous la poursuivrons non seulement avec des banderoles et des chants, mais aussi dans la rue et en personne. Nous devons être une épine dans le pied », rapporte Il Secolo XIX. Les groupes organisés ont également clarifié leur position vis-à-vis de l’équipe, soulignant la distinction entre la contestation envers le club et le soutien aux joueurs pendant les matchs. L’affection se limitera toutefois aux 90 minutes de jeu.

À l'approche de la fin de saison, le message reste avant tout axé sur la nécessité de soutenir l'équipe au stade. « Ils ne méritent pas d'être acclamés et chaleureusement accueillis à la fin du match. Mais qu'il soit clair que lorsque la Samp joue, il faut quand même un stade plein ; si les choses ne se passent pas comme elles le devraient, nous ferons entendre notre voix. Pour l'instant, cependant, il y a 9 finales à disputer et nous avons besoin de tout le monde. » En revanche, aucun commentaire n’a été fait sur le récent changement d’entraîneur, avec le passage de la direction Foti-Gregucci à une solution interne avec Lombardo. Au cours de la réunion, le lancement d’une pétition pour un football « plus juste et plus populaire » a également été annoncé ; celle-ci sera présentée à l’extérieur du stade dès le match de samedi. Il sera possible de la signer dans des stands prévus à cet effet à l’extérieur des stades lors des matchs. Cette initiative émane des supporters de la Sampdoria et s’inspire d’une proposition similaire des supporters d’Arezzo, mais elle impliquera de nombreux groupes à travers l’Italie.