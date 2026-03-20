Sampdoria, quelle pagaille : Lombardo menacé, Avellino décisif. Diana, l'entraîneur adjoint, pourrait déjà être écarté : le point sur la situation

Jour après jour, la situation au sein de la Sampdoria devient de plus en plus confuse. Le manque de clarté, déjà perceptible depuis des années au sein de la direction du club, a de nouveau atteint son paroxysme dans les heures tumultueuses qui ont suivi le match à Carrare. Après le limogeage de Foti, comme on le sait, le conseil d'administration de la Sampdoria avait décidé d'opter pour une solution interne, confiant le banc à Lombardo et précisant dans son communiqué que le poste d'entraîneur serait occupé « en attendant de trouver une solution permanente ».





Depuis lors, aucune autre information n’a été communiquée. « Popeye » a dirigé l’équipe contre Venise, ainsi que lors du désastre de Carrare, un match qui a laissé des séquelles psychologiques et déclenché les habituelles querelles au sein du club. Au cours des dernières heures, il y aurait en effet eu des contacts et des évaluations entre les différentes factions du club (Tey par l'intermédiaire de ses représentants, Manfredi, Fredberg, Walker), et selon qui remportera la énième guerre de pouvoir au sein d'une équipe qui végète en bas du classement de Serie B, on optera pour une voie ou pour une autre.





LOMBARDO EN DANGER - La place de Lombardo en tant qu'entraîneur semblerait déjà menacée. Le match à Avellino sera décisif, même s'il convient de rappeler que Lombardo avait été choisi « par intérim » et qu'il reste de toute façon lié au club par un contrat de trois ans dans d'autres fonctions. Cette comédie de l'absurde concerne toutefois un autre ancien joueur de la Sampdoria, Aimo Diana. L'ancien entraîneur de l'Union Brescia se trouve à Gênes depuis mercredi déjà ; l'idée était de l'associer à Lombardo en tant qu'adjoint, pour pourvoir un poste vacant après le limogeage de Foti et occupé provisoirement par Pozzi. Diana vient d'ailleurs de résilier son contrat avec l'Union Brescia et aurait dû être à Bogliasco dès aujourd'hui. Sa position, cependant, compte tenu des évaluations faites sur Lombardo, serait déjà précaire avant même qu'il n'entre officiellement au club. C'est pour cette raison que la Sampdoria aurait temporairement suspendu l'opération.





CONSEIL D'ADMINISTRATION AUJOURD'HUI - Un conseil d'administration se tiendra aujourd'hui, à distance bien sûr, afin de tenter de mettre d'accord les différentes factions au sein de la Sampdoria, notamment parce que, comme on le sait, on a souvent perdu un temps précieux à faire la navette entre tous les dirigeants du club blucerchiata. Une éventuelle débâcle face à Avellino imposerait un énième changement en cours de saison, mais à ce stade, on ne pourrait plus tergiverser sans avoir une solution toute prête, comme cela semble d'ailleurs être désormais la pratique chez la Samp. Les noms qui circulent sont les mêmes que ceux cités après le limogeage de Foti, à savoir l'incontournable Iachini, D'Angelo (qui a toutefois un contrat d'un an avec La Spezia) et Pagliuca, ancien joueur d'Empoli. Mais attention également à la situation de Pavan et Gastaldello : leurs noms avaient été évoqués comme possibles adjoints, mais c'est surtout le second qui pourrait revenir sur le devant de la scène si l'on décidait de remplacer Lombardo. Il Secolo XIX cite également le nom de Lars Friis, un Danois qui avait déjà été évoqué après le départ de Donati, mais l'espoir des supporters est que les expérimentations, compte tenu du classement chancelant et de la confusion à tous les niveaux, soient désormais terminées.