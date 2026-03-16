Sampdoria : pour le match à Carrare, Abildgaard, Hadzikadunic et Henderson sont forfait. Lombardo teste le 4-4-2, Pierini et Coda feront-ils leur retour ?

Mercredi, la Sampdoria disputera un match décisif pour le championnat à l'extérieur, à Carrare, avec Attilio Lombardo appelé à diriger un effectif réduit. Liam Henderson et Oliver Abildgaard sont forfait, tandis que la participation de Dennis Hadzikadunic est très incertaine. Le défenseur doit passer des examens médicaux aujourd’hui suite àun problème au mollet survenu récemment, qui l’a contraint à sortir dès la première mi-temps en raison de la douleur et à s’entraîner peu avec le groupe. Le staff reste prudent, notamment en vue de la convocation en équipe de Bosnie pour les barrages, avec le risque concret que le joueur puisse manquer le match contre le Pays de Galles.





Ces conditions peu optimales obligent Lombardo à envisager des changements dans la composition de l'équipe et d'éventuelles modifications du système de jeu. Lors des entraînements, des ajustements tactiques ont été testés, ainsi qu'un schéma alternatif, le 4-4-2, avec une défense à quatre déjà mise à l'essai lors des dernières séances. Parmi les candidats à une place de titulaire figurent Alex Ferrari, Fabio Depaoli et Matteo Ricci.

Des nouvelles encourageantes viennent en revanche du retour partiel au groupe de Nicholas Pierini et Massimo Coda, qui sortent respectivement d’une indisponibilité de cinq et quatre journées. Pierini s’était blessé lors du match contre Padoue à Marassi, tandis que Coda avait dû s’arrêter en raison d’un problème au mollet survenu à l’entraînement. La décision quant à leur utilisation sera prise après concertation entre Lombardo et le staff médical dirigé par Manara, compte tenu également du terrain synthétique de Carrare. Il est difficile d’imaginer qu’ils soient alignés dès le coup d’envoi, compte tenu également de la trêve imminente. En théorie, Pierini pourrait prétendre à une place de titulaire dans les semaines à venir, tandis que la concurrence reste ouverte avec Armin Begic et Luigi Cherubini. Coda semble pour l'instant plus en retrait dans la hiérarchie, mais il n'est pas exclu que Lombardo puisse modifier le statut qui s'était consolidé avec Gregucci.