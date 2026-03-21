Environ deux cents à trois cents supporters de laSampdoria, appartenant pour la plupart aux groupes organisés de la Gradinata Sud, se sont rassemblés ce matin devant les grilles du centre d'entraînement Mugnaini à Bogliasco pour manifester leur vive contestation à l'encontre du club et de l'équipe. La manifestation, surveillée par les forces de l'ordre avec deux véhicules de police et un des carabiniers, s'est déroulée pendant que l'équipe s'entraînait sur le terrain supérieur, à la veille du match de championnat contre Avellino prévu demain au Ferraris.





Les supporters ont scandé des chants et des slogans contre les dirigeants, visant notamment l’actionnaire Joseph Tey, le président Matteo Manfredi, Walker et le directeur général du football Jasper Fredberg, ainsi que contre les performances de l’équipe, qui n’a récolté que deux points lors des six derniers matchs et qui risque fortement la relégation en Serie C. Au cours de la manifestation, qui s'est prolongée jusqu'à la fin de l'entraînement, des fumigènes et des pétards ont été utilisés sans conséquence, accompagnés d'appels explicites aux joueurs pour qu'ils « sortent les couilles » et de chants tels que « Sauvez-vous et disparaissez ».

Certains joueurs de l'effectif ont également été pris pour cible, notamment Simone Pafundi, tandis que le nouvel entraîneur Attilio Lombardo et son staff, le directeur sportif Andrea Mancini et le dirigeant Giovanni Invernizzi ont été épargnés. Au cours de la contestation, certains joueurs ont également été accusés d’un manque présumé de professionnalisme. L’attitude de certains, « aperçus » dans des discothèques de la capitale à la veille de matchs considérés comme très délicats, n’a notamment pas plu. Le message adressé à ces joueurs était assez clair : « Vous devrez vous entraîner chez vous jusqu’à ce que vous soyez sauvés », accompagné d’avertissements explicites tels que « La prochaine fois que vous aurez envie d’aller danser avant un match, souvenez-vous d’aujourd’hui et de nous ».





Certains chants ont été particulièrement durs et les références à des incidents passés n’ont pas manqué : selon ce qui a été rapporté, il y aurait déjà eu auparavant des confrontations entre ultras et joueurs, qui se sont toutefois révélées inutiles. Toujours dans la matinée, les joueurs et le staff ont reçu une clé USB contenant les images de la relégation en Serie C de la saison dernière, évitée grâce aux barrages, dans le but de l’utiliser comme avertissement pour la fin du championnat.





Vers 13 heures, à l'issue de la dernière séance d'entraînement, les joueurs se sont présentés aux grilles pour un face-à-face avec les supporters, qui les ont avertis de nouvelles manifestations éventuelles en cas de nouveaux résultats négatifs. Pour le match de demain, il a également été demandé qu'aucun joueur ne se présente sous les tribunes en cas de victoire : des insultes ont été annoncées pendant l'échauffement, tandis que pendant les quatre-vingt-dix minutes, l'équipe sera soutenue. Seuls Lombardo et son staff, y compris Mancini, bénéficieront d'un respect déclaré.





À Bogliasco, des affiches ont également été placardées, reprenant l’affiche du film Le Silence des agneaux, modifiée avec l’inscription « Le Silence des incompétents » et les visages de Manfredi, Tey et Walker. Cette contestation, déjà annoncée hier par le bouche-à-oreille sur les réseaux sociaux, intervient à un moment extrêmement délicat de la saison de la Sampdoria et précède un match, celui contre Avellino, considéré comme crucial pour la lutte pour le maintien. Les groupes organisés n’ont pas exclu d’autres initiatives après le match en cas de résultat négatif.