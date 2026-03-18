Sampdoria : Manfredi répond à la Carrarese : « Des points décisifs pour notre objectif sont en jeu, je partage l'appel à rester concentrés sur le terrain »

À quelques heures du match contre la Carrarese, le président de laSampdoria, Matteo Manfredi, a pris position en réponse au communiqué publié ces derniers jours par le club toscan, dans lequel ce dernier s'exprimait notamment sur la question de l'arbitrage, avec certaines déclarations qui ont surpris le club dorien et irrité les supporters. Le passage le plus controversé était notamment le suivant : « La Carrarese espère que le même enthousiasme et la même détermination se manifesteront également dans les tribunes d’un stade plein, prêt à soutenir les joueurs sur le terrain pendant les quatre-vingt-dix minutes et concentré uniquement sur l’amour de nos couleurs, sans se laisser distraire par des incidents et les arbitres, envers lesquels, d’ailleurs, nous réaffirmons notre estime, notamment à la lumière de la désignation de haut niveau prévue pour mercredi. »





Abordant le fond du match et le contexte, le numéro un blucerchiato a clarifié son point de vue : « À Carrare nous attend l’un des huit matchs restants, avec en jeu des points décisifs pour atteindre notre objectif », a-t-il déclaré à Il Secolo XIX. Il est d’ailleurs curieux de noter que l’objectif de la Sampdoria est désormais devenu « le maintien en Serie B ».

« J'ai lu le communiqué officiel de la Carrarese et je partage son appel à ce que les tribunes se concentrent uniquement sur le soutien à leur équipe », poursuit Manfredi. « Sans aucune autre distraction, quelle qu'elle soit. Partout où la Sampdoria se déplace, nous constatons toujours une atmosphère intense d’attente et de compétition. C’est compréhensible, et je dirais même naturel, car cela tient à la grande histoire du club, à son prestige, à ses supporters, à sa tradition. Mais ce qui compte, ce sont les dynamiques sportives sur le terrain. Qui reste, toujours et pour tous, le seul arbitre du résultat final ».