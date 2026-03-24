Sampdoria : Mancini avait conclu un accord avec D'Angelo, voici sur quelles bases. Aujourd'hui, le directeur sportif souhaite garder Lombardo, mais Fredberg pense à Cioffi

La position d'Attilio Lombardo à la tête de la Sampdoria reste également liée aux rapports de force au sein du club, dans un équilibre instable qui continue d'influencer chaque décision. C'est en fonction de la ligne qui prévaudra parmi les différentes composantes de la société que se dessinera le destin de l'entraîneur par intérim, le directeur sportif Andrea Mancini ayant déjà envisagé un éventuel remplacement après le match contre Avellino. En cas de match nul ou de défaite, en effet, le changement aurait été immédiat, mais la situation est restée en suspens après le résultat positif.





Mancini avait pris les devants en prenant contact avec Luca D'Angelo, avec lequel un accord existait déjà. Ces derniers jours, une réunion s'était également tenue à Bologne, en présence de Gianni Invernizzi, au cours de laquelle une proposition de contrat jusqu'en 2028 avait été formulée, pour un montant de 500 000 euros par an, avec une réduction de 100 000 euros pour chaque saison en Serie C en cas de relégation, écrit Il Secolo XIX. Les négociations ont toutefois été interrompues lorsque La Spezia, avec laquelle D’Angelo était sous contrat jusqu’en 2027, a décidé de le rappeler : l’entraîneur a accepté et le projet a été abandonné. Fabio Pecchia, autre nom envisagé, a lui aussi refusé la proposition.

Au vu de ces développements et du résultat obtenu, Mancini semble désormais disposé à laisser Lombardo aux commandes de l'équipe jusqu'à la fin de la saison, en lui adjoignant quelques collaborateurs. La position de la composante anglophone du club, représentée par Jesper Fredberg et Nathan Walker, est différente : elle continue d'envisager un éventuel changement et évalue le profil de Gabriele Cioffi, qui revient d'une expérience à l'Udinese jusqu'à la saison 2023-2024.