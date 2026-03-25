Sampdoria : Lombardo reste entraîneur. Cioffi n'a jamais été envisagé

Tout s'est passé comme prévu et comme on pouvait largement s'y attendre : Attilio Lombardo, après la victoire de la Sampdoria face à Avellino, reste l'entraîneur des Blucerchiati. Pas de recul de la part du coach, qui a démontré par ses actes qu'il n'a jamais eu de mal à assumer ses responsabilités, et pas de recul non plus de la part de la direction, ni même de l'étranger, malgré les rumeurs lancées par certains ces derniers jours.





La position de Lombardo avait fait l'objet d'évaluations de la part de Mancini avant le match contre les Irpini : une défaite ou un match nul auraient probablement entraîné un changement, tandis que la victoire et la manière dont elle a été obtenue ont incité le directeur sportif à confirmer l'entraîneur. La partie « étrangère » de la Sampdoria a donné lieu à quelques réflexions supplémentaires, à commencer par Fredberg, jusqu’à Walker, porte-parole de Tey. Mais au final, le bon sens a prévalu.





Au cours des dernières heures, une rumeur avait également filtré concernant l’intérêt de la direction liée à Tey pour Gabriele Cioffi, ancien entraîneur de l’Udinese inactif depuis un an. En réalité, la piste Cioffi ne semble jamais avoir été particulièrement concrète ; au contraire, ces rumeurs auraient pu être lancées « de manière calculée », à un moment d’ailleurs assez délicat. Il est difficile d'imaginer que Fredberg, Walker et Tey, compte tenu de leur approche du marché et de leurs convictions, puissent s'orienter vers un profil de ce genre.