Sampdoria : Lombardo pourrait faire ses adieux sur une victoire : après le match décisif pour son avenir, le point sur la situation et les candidats potentiels

L'ambiance était électrique ce soir à Marassi pour le match entre la Sampdoria et Avellino. Cette rencontre, cruciale pour le maintien, a été précédée par de vives contestations des supporters blucerchiati à l'encontre de l'équipe et de la direction. Les supporters ont épargné tous les membres « historiques » du club, à savoir Andrea Mancini, Nicola Pozzi, Giovanni Invernizzi et, bien sûr, l'entraîneur « par intérim » Attilio Lombardo. C'est précisément la position de l'ancien champion qui fera l'objet d'évaluations ce soir. En effet, même une éventuelle victoire pourrait entraîner un changement sur le banc, le quatrième de la saison.





L'équipe a été confiée à Lombardo après le limogeage de Foti et Gregucci ; le communiqué précisait expressément « en attendant de trouver une solution permanente », mais finalement, la Doria a été laissée entre les mains de Popeye pendant deux journées. Entre-temps, un conseil d'administration s'est tenu ces derniers jours, faisant émerger une nouvelle ligne au sein des différentes factions internes au club : rendez-vous ce soir, après Avellino, pour décider des prochaines étapes. Un match nul ou une défaite entraîneront un changement sur le banc, Lombardo reprenant ses fonctions au sein du staff, mais même une victoire pourrait aboutir au même résultat. Selon Il Secolo XIX, c'est à Lombardo qu'il reviendra de dire s'il se sent capable de continuer, mais on a le sentiment qu'il s'agira davantage d'un choix des différents dirigeants. Lombardo a déjà prouvé par ses actes qu'il n'avait aucun problème à assumer des responsabilités pour la Samp, et la peur ne fait certainement pas partie des émotions qui peuvent lui être attribuées.





Le conseil d'administration aurait également décidé de changer de cap concernant le contrat à proposer à l'éventuel nouvel entraîneur : non plus jusqu'à la fin de la saison, mais jusqu'en 2027. Cela pourrait par exemple permettre à Luca D'Angelo, limogé par La Spezia mais dont le contrat couvre également la saison prochaine, de faire partie des candidats potentiels ; il aurait en effet difficilement renoncé à ces quelques mois d'engagement avec la Sampdoria. Les noms de Guido Pagliuca, proche toutefois de Padoue, et de Fabio Pecchia sont également cités.