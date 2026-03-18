Sampdoria, le même cauchemar des blessures : Hadzikadunic ne sera pas rétabli et manquera également le match contre Avellino, mais il a été convoqué en équipe nationale. Abildgaard passe aujourd'hui de nouveaux examens

La situation des blessés au sein de la Sampdoria continue de causer de sérieux soucis aux entraîneurs. Au cours d’une saison particulièrement difficile pour l’équipe blucerchiata, cet aspect mérite d’être souligné car il a certainement eu un impact sur les performances de l’équipe et sur les difficultés rencontrées. En effet, pour la énième saison consécutive, le taux de blessures musculaires, de rechutes et de récidives a été extrêmement élevé. Pour la Samp, c’est un coût, tant en termes de points que sur le plan financier, et c’est un aspect qui interroge les supporters doriani.





Le dernier à avoir fait les frais de cette situation est Dennis Hadzikadunic : le défenseur central sortait d’un problème au mollet après le match contre Bari, qui l’avait contraint à manquer les rencontres contre la Juve Stabia et Frosinone. Au cours de la semaine précédant le match contre Venise, le Bosnien ne s’était entraîné avec le groupe qu’à deux reprises, mais compte tenu de l’urgence, Abildgaard étant lui aussi forfait pour un problème au mollet et Alex Ferrari souffrant de fièvre, Attilio Lombardo avait été contraint de l’aligner, avant de le remplacer à la mi-temps en faisant entrer justement Ferrari.

Hadzikadunic a ressenti une nouvelle gêne, toujours au mollet, et manquera le match de ce soir ainsi que le prochain contre Avellino. Pour compliquer encore davantage la situation, il y a aussi sa convocation en équipe de Bosnie, qui ne lui permettra pas de profiter pleinement de la trêve pour récupérer : le défenseur devrait répondre à l'appel, en espérant que son temps de jeu soit limité. Un élément supplémentaire qui vient s'ajouter à une gestion déjà compliquée.





Il faudra également surveiller la situation d'Oliver Abildgaard, qui va subir des examens complémentaires : l'objectif est de pouvoir compter sur lui pour le match contre Avellino, mais son état sera évalué au jour le jour et il n'est pas exclu qu'il ne puisse pas être prêt. Liam Henderson reste quant à lui indisponible ; son retour n'est prévu qu'après la trêve internationale.