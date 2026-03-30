Sampdoria : la saison pourrait être terminée pour Pafundi, Viti s'entraîne à part : l'infirmerie reste un sujet de préoccupation

La Sampdoria continue de faire face à un nombre élevé de blessures, une constante de ces dernières saisons. Le dernier cas en date est celui de Simone Pafundi, victime d’une blessure musculaire au fléchisseur qui devrait déjà avoir mis un terme prématuré à sa saison. En moyenne, pour une blessure de ce type, il faut compter au moins un mois, voire davantage compte tenu de la nécessité d’un retour progressif, sans forcer, et du risque de récidive. Il s’agit en effet de la même jambe déjà blessée en octobre, même si à l’époque, le muscle concerné était le droit fémoral. De plus, le moment était particulièrement délicat pour le meneur de jeu appartenant à l'Udinese, qui s'est retrouvé, comme toute l'équipe, au cœur d'une vive contestation. Son nom avait été explicitement mentionné lors d'un face-à-face avec les supporters, qui lui reprochaient certaines soirées en discothèque à un moment plutôt difficile. Au-delà de cela, cependant, l'absence de Pafundi vient s'ajouter à une situation déjà fragile et remet au centre le thème de la condition physique de l'effectif, entre rechutes et récupérations qui ne se déroulent jamais de manière tout à fait linéaire.





L'attention se porte désormais sur Mattia Viti. Le défenseur ne s'entraîne plus avec le groupe depuis vendredi et suit un programme à part. La version officielle parle d'une décision de prudence : Viti est considéré comme un joueur « à bout de forces » sur le plan physique et, pendant la trêve, on a préféré éviter tout risque. Son retour avec le reste de l'équipe est prévu pour mercredi, ce qui lui permettra d'être disponible pour le prochain match, le lundi de Pâques contre Empoli. La question de la gestion reste toutefois centrale, un terme qui, comme le souligne Il Secolo XIX, revient fréquemment dans les communications du service médical.

Une ligne déjà adoptée par le passé, comme dans le cas d'Oliver Abildgaard, initialement mis au repos pour une fatigue au mollet et dont le retour semblait imminent. Là aussi, on avait parlé de « gestion », mais le Danois avait ensuite été contraint de manquer trois matchs consécutifs contre Venise, Carrarese et Avellino. Les problèmes au mollet constituent justement un dénominateur commun : Massimo Coda, Liam Henderson et Dennis Hadzikadunic en ont souffert jusqu’à présent, ce dernier étant toujours en rééducation aux côtés de Pafundi. Le Bosnien a également manqué la convocation en équipe nationale ; il aura du mal à être remis à temps pour Empoli. Il faudra également surveiller Andrea Conti, qui a souffert d’une légère gêne au mollet droit entre vendredi et samedi, mais qui va mieux et est en voie de guérison. La multiplication de ces problèmes soulève des questions sur leurs causes, notamment l’état des terrains utilisés ces dernières semaines.