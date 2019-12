Sampdoria-Juventus (1-2) - La Juventus enchaîne à Gênes

Trois jours après sa victoire contre l'Udinese, la Juventus s'est imposée ce mercredi sur la pelouse de la Sampdoria Gênes (1-2).

La Juve s'est imposée ce mercredi en match avancé de la 17e journée de sur le terrain de la grâce notamment à un superbe but de Cristiano Ronaldo. Les Bianconeri prennent trois points d'avance sur l'Inter, qui recevra le samedi (18h).

Si les locaux se montraient menaçants en début de rencontre, l'arbitre ne sifflait pas de penalty après l'intervention de Demiral sur Murru (3e). Et ce sont finalement les hommes de Maurizio Sarri qui faisaient la différence sur leur première occasion : Paulo Dybala croisait parfaitement sa volée du gauche pour trouver une première fois la faille (18e).

Mais à la suite d'une mauvaise relance turinoise, Caprari trompait finalement un Gianluigi Buffon qui fêtait ce mercredi sa 647e apparition en - record de Paolo Maldini égalé (36e).

Dos au mur, les Bianconeri allaient s'en remettre au talent de Cristiano Ronaldo et à sa détente exceptionnelle (71 cm !) pour reprendre l'avantage juste avant la mi-temps. Sur un centre d'Alex Sandro, le Portugais catapultait le ballon de la tête au fond des filets. Le but de la victoire.

La seconde période était plus terne et Blaise Matuidi manquait sa tête à quelques mètres de la ligne (56e) avant que Sarri ne décide de sortir Higuain puis Dybala. Dans les derniers instants Ronaldo se voyait refuser le but du doublé pour un hors-jeu (87e). Dans la foulée, le Portugais trouvait le petit-filet après avoir repiqué dans l'axe depuis le côté gauche (90e+1).

Une fin de match qui voyait également le buteur génois, Caprari, être expulsé après un deuxième jaune consécutif à un coup dans le visage de Bonucci (90e+2). La Juve peut se préparer en toute sérénité pour la Supercoupe d' , dimanche, contre la (17h45).