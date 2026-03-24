Sampdoria : « guerre froide » entre Mancini et Fredberg ; Lombardo fait également l'objet de discussions

Au sein de la Sampdoria, la fracture entre les deux courants qui dirigent le club reste manifeste, un problème qui perdure depuis longtemps et qui continue d'affecter la gestion opérationnelle. Ce dualisme commence déjà au sommet, par exemple entre le courant lié à Joseph Tey et celui dirigé par Matteo Manfredi, et se reflète souvent aussi dans les choix techniques et stratégiques, rendant plus complexe et laborieux le processus visant à parvenir à une ligne commune.





Ce dualisme apparaît toutefois également au niveau opérationnel, compte tenu de la présence effective de deux directeurs sportifs au sein du club. Ces dernières heures, par exemple, un face-à-face a eu lieu entre Andrea Mancini et Jesper Fredberg, signe des divergences de vues sur la gestion technique de l’équipe. Le directeur sportif semble désormais plus enclin à poursuivre avec Attilio Lombardo, envisageant également l’intégration de Simone Contran, ancien analyste de match au sein du staff de Roberto Mancini, en tant que collaborateur. Parallèlement, on travaille également sur le profil d’un entraîneur adjoint, avec l’idée d’identifier un profil plus spécifique pour ce rôle et non une figure d’entraîneur principal, une solution qui pourrait écarter définitivement Aimo Diana, présent ces derniers jours au Mugnaini.

Selon Il Secolo XIX, la position du PDG Jesper Fredberg serait en revanche plus prudente : il prend son temps en attendant de nouvelles évaluations de la part de la composante de la société proche de Tey et de son représentant Nathan Walker. Dans ce contexte, un changement sur le banc n’est pas exclu. Les prochaines heures seront décisives.