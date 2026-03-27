Sampdoria : Fredberg déclare : « Je resterai sans aucun doute l'année prochaine, je suis attristé par les rumeurs concernant des désaccords avec Mancini »

En marge de la remise des traditionnels œufs de Pâques à l'hôpital pédiatrique Gaslini de Gênes, en présence de toute l'équipe de la Sampdoria, le directeur sportif du club blucerchiato, Jesper Fredberg, a fait quelques déclarations concernant l'avenir du club. Tout d'abord, le Danois a confirmé « pour l'instant » la présence d'Attilio Lombardo à la tête de l'équipe, tout en lui adjoignant une autre figure : « Nous avons décidé que, pour l'instant, c'est Attilio qui continuera à occuper le poste d'entraîneur. Et nous avons renforcé l'équipe qui l'entoure avec Dan Thomassen, qui prendra ses fonctions immédiatement », a déclaré Fredberg, annonçant ainsi l'arrivée de son compatriote au poste d'entraîneur adjoint.





Les nouveautés chez la Samp ne s’arrêtent pas là : « La semaine prochaine, nous ferons également venir une autre personne à Bogliasco. Nous l’annoncerons dès que possible (Contran, ancien analyste de match de Mancini, ndlr) ». Fredberg a ensuite commenté les rumeurs concernant une éventuelle cohabitation difficile avec le directeur sportif Andrea Mancini : « Nous voulons créer une union et, à ce propos, je tiens à dire que je suis, ou plutôt que nous sommes tristes face aux rumeurs selon lesquelles le directeur sportif et moi-même ne nous parlerions pas. Nous sommes extrêmement motivés pour terminer la saison dans la meilleure position possible, notamment pour les supporters. »

Pour conclure, il a également évoqué son avenir qui, selon Fredberg, sera sans aucun doute lié à la Sampdoria : « Absolument, sans aucun doute. La saison a été loin des attentes, mais nous savons désormais où il faut agir. Il y a eu trop de turbulences au sein du club, nous avons besoin de stabilité. Et nous devons la créer ensemble ».