Sampdoria : entraînement séparé pour Palma ; Hadzikadunic et Abildgaard sont également forfait, mais pas de 4-4-2. Déclaration de Carrarese : « Ne nous laissons pas distraire par des incidents et les arbitres »

À la veille du match Carrarese-Sampdoria, rencontre cruciale pour le maintien des Toscans et des Blucerchiati, le club local a publié hier un communiqué dans lequel il a récemment vivement protesté auprès de l'entraîneur Calabro au sujet de certaines décisions arbitrales. Dans cette note, adressée au public, outre une référence à l'importance du match (« Mercredi nous attend un tournant décisif pour la saison en cours : la Sampdoria viendra chez nous, et nous sommes tous conscients que ce sera un match non seulement prestigieux, mais aussi crucial pour atteindre, le plus tôt possible, notre objectif de la saison. Le club demande à l’équipe de donner le maximum »), un passage jugé plutôt indigeste et controversé par l’opinion publique blucerchiata est également mis en avant.





« Le club – peut-on lire – demande à l’équipe de donner le maximum, en jouant avec personnalité, courage et détermination, comme cela a toujours été le cas jusqu’à présent, afin de mettre en avant, une fois de plus, ce qui a toujours été les traits caractéristiques de notre ADN. De plus, elle espère que cette même énergie et cette même détermination se refléteront également dans les tribunes d’un stade plein, prêt à soutenir les joueurs sur le terrain pendant les quatre-vingt-dix minutes et concentré uniquement sur l’amour de nos couleurs, sans se laisser distraire par des incidents ou les arbitres, envers lesquels, d’ailleurs, nous réaffirmons notre estime, notamment à la lumière de la désignation de haut niveau prévue pour mercredi »

Il s'agit du match opposant la Carrarese à Catanzaro le 4 mars dernier, lors duquel le responsable de la désignation des arbitres, Rocchi, présent dans les tribunes, a été agressé verbalement et escorté hors du stade par les agents de sécurité. Ce communiqué a toutefois été interprété par certains supporters de la Sampdoria comme une tentative de « se prémunir » de la part des Azzurri. Une partie de l'opinion publique dorienne a le sentiment que le club a voulu prendre les devants, en se couvrant avant le match.





Du côté de la Sampdoria, Lombardo a travaillé hier sur le terrain avec un 3-4-2-1. Pas de 4-4-2 donc, comme certains l’avaient supposé ; ce schéma pourrait éventuellement être utilisé en cours de match. Habituelle hémorragie au niveau de l’infirmerie, l’urgence principale cette fois-ci se situe en défense, où l’entraîneur devra se passer de Hadzikadunic et Abildgaard. Le Bosnien, déjà absent lors des derniers matchs en raison d'un problème au mollet, avait été aligné contre Venise pendant une mi-temps, avant d'être remplacé à la pause en raison d'une gêne persistante au mollet. Henderson est également forfait, tandis que Pierini et Coda feront leur retour, mais comme on pouvait s'y attendre, ils ne seront pas alignés d'emblée et commenceront le match sur le banc. Par rapport au match de samedi, le seul changement dans le onze de départ pourrait donc être Ferrari à la place de Hadzikadunic. Tous les regards sont également tournés vers Palma : hier, il a suivi un entraînement à part, qualifié de « préventif », mais compte tenu des antécédents concernant la condition physique générale de l'équipe, ce terme fait toujours sonner l'alarme.