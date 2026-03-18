Sampdoria, Cassano : « Le poisson pourrit par la tête, Manfredi fait plus de dégâts que la grêle. Heureusement qu'il y a Lombardo »

C'est un Antonio Cassano sans détours qui est intervenu pour évoquer la situation de la Sampdoria. L'ancien meneur de jeu blucerchiato, aujourd'hui chroniqueur à Viva El Futbol, n'a pas mâché ses mots comme à son habitude en abordant la question de la direction du club, pointant du doigt les dirigeants : « Le poisson pourrit toujours par la tête. Ils peuvent changer d’entraîneurs, ils peuvent changer de joueurs, mais si la structure du club est dirigée par un type qui vit à Singapour et dont on ne sait même pas s’il existe ou non, et par Matteo Manfredi qui fait plus de dégâts que la grêle… Bref, c’est un désastre. La conclusion, c’est qu’on se bat pour ne pas descendre en Serie C… ».





S’attardant plutôt sur la question de l’entraîneur, l’ancien attaquant de l’UC Sampdoria soutient le choix interne et fait confiance à Attilio Lombardo : « Heureusement, il y a Attilio Lombardo. Un entraîneur qui en est à sa première véritable expérience, une personne de la maison. Attilio connaît la Sampdoria mieux que quiconque. C’est une personne d’une très grande qualité humaine. C’est la première fois qu’il entraîne l’équipe première, mais je suis convaincu qu’avec sa personnalité, son attitude et son empathie, ils s’en sortiront ! ».

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