Sampdoria-Avellino, les notes de CM : Pierini fait ce qu'il veut, Brunori marque un but d'inspiration. Lombardo fait preuve de courage

Sampdoria-Avellino 2-1

SAMPDORIA :

Martinelli 6,5 : à la demi-heure de jeu, sur la première occasion d'Avellino, il sauve la mise d'un coup de pied sur Sounas, laissé seul dans la surface. Il rate certes plusieurs dégagements, mais il est là quand il le faut. Le but de Biasci était imparable.

Di Pardo 5,5 : rapide et réactif, il défend bien son couloir jusqu’à ce qu’il décide de tenter un tacle imprudent sur Tutino. L’ancien joueur de la Samp le contourne d’une feinte, Di Pardo est en retard et laisse un vide dans lequel Sala s’engouffre, marquant le but qui relance le match. Une erreur qui lui coûte une demi-note.

Palma 7 : attentif et concentré, physique quand il le faut, il prend même quelques libertés balle au pied. C’est d’une de ses percées en seconde période qu’est née une contre-attaque intéressante pour la Samp, dommage pour Pierini qui trouve Daffara sur son chemin. Quelques minutes plus tard, il s’envole sur un centre de Pierini et inscrit le 2-0. Il aurait mérité un 7 même sans ce but.

Viti 5,5 : au centre de la défense, c'est à lui de mener le secteur. Il rate son intervention sur Sounas lors de la première occasion des visiteurs ; en deuxième mi-temps, seule une superbe parade du numéro 1 adverse lui refuse le but. Mais Biasci le prend à revers lorsque l'Avellino réduit le score à 2-1.

Giordano 6 : Lombardo le remet à sa place naturelle, celle d’arrière latéral. Il reste assez figé : les attaques de la Sampdoria viennent principalement de la droite. Il se montre toutefois rigoureux et à la hauteur.

Conti 6,5 : il se donne à fond, double partout, court même pour Ricci. Il sort après avoir tout donné et récolte les applaudissements du Ferraris dans un moment pour le moins explosif.

(à partir de la 37e minute de la deuxième mi-temps, Henderson s.v.)

Ricci 6 : il remplace Esposito, suspendu, au poste de meneur de jeu. Posé, il ne fait pas monter le rythme mais s'en sort sans encombre.

Begic 5,5 : en première mi-temps, il se fait un peu discret ; en seconde période, grâce à deux accélérations, il provoque deux fautes, dont une en excellente position pour le tir du droit de Pierini. Un peu moins brillant que d'habitude.

(à partir de la 28e minute de la deuxième mi-temps, Barak s.v.: quelques possessions bien gérées lorsque la Samp doit ralentir le rythme)

Pafundi 5 : il a été au centre des critiques lors des vives contestations d'avant-match, pris pour exemple pour certains comportements jugés inappropriés par les supporters. Lombardo lui fait confiance et le titularise. Il le laisse sur le terrain une mi-temps, puis le remplace après 45 minutes où il a été invisible.

(à partir de la 1ère minute de la 2e mi-temps, Cherubini 6,5 : il se montre en travaillant dans la surface le ballon servi par l’extérieur à Brunori lorsque le numéro 99 est fauché par Missori. Il fait un travail de sacrifice et tente même quelques dribbles intéressants).

Pierini 7 : il nous avait tant manqué. En début de match, il est le plus vif de son équipe : on voit bien que ses qualités techniques sont supérieures à celles des autres à ce poste, il tente même des actions difficiles. Il prend aussi quelques risques de trop, comme lorsqu’il tente un dribble à la limite de sa propre surface et se fait voler le ballon, qui est ensuite servi à Sounas, mais il est le seul à pouvoir assumer de telles responsabilités. En deuxième mi-temps, il trouve le cadre sur un coup franc, mais le gardien adverse se dresse sur son chemin. Son pied habile transforme un corner en début de deuxième mi-temps en une passe en or pour Palma. Puis, des éclairs de génie et une gestion parfaite du ballon : un élément fondamental pour la Doria.

Brunori 7 : dès le coup d'envoi, il se plaint d'une poussée dans la surface que Chiffi n'a pas vue. Il peine jusqu'à la mi-temps, pris en tenaille par les défenseurs biancoverdi. Ce n'est qu'à la fin de la première mi-temps qu'il s'échappe sur l'aile et adresse un centre intéressant, mais le ballon arrive sur la tête de Pafundi, le plus petit joueur sur le terrain, qui ne parvient pas à le reprendre au fond des filets. En début de seconde période, il obtient un penalty, qui est ensuite annulé pour hors-jeu, mais il est en forme et ça se voit. À la 26e minute, Pierini lui adresse une passe : le numéro 99 tente d'abord un tir en diagonale repoussé par le mur, puis récupère le ballon et, depuis une position excentrée, marque le but du 1-0.

(à partir de la 28e minute de la seconde mi-temps, Coda s.v.: comme Barak, quelques interventions en fin de match)





Entraîneur Lombardo : il joue le tout pour le tout, change de dispositif en présentant une Sampdoria à vocation offensive avec quatre défenseurs et trois milieux offensifs en soutien de l’avant-centre. Son audace est récompensée : la Samp joue une première mi-temps crispée, figée par la peur, mais en seconde période, l’entraîneur trouve la bonne formule et on voit immédiatement un autre état d’esprit. Le penalty refusé à Brunori n’est que le prélude à ce qui se passe peu après : une inspiration du numéro 99 et une tête de Palma permettent aux Blucerchiati de renouer avec la victoire au Ferraris, relançant la lutte pour le maintien dans une ambiance électrique. Quoi qu’il arrive, l’entraîneur démontre une fois de plus qu’il a les épaules larges et qu’il est prêt à assumer ses responsabilités. À présent, c’est aux autres d’en faire autant.





AVELLINO

Daffara 6,5

Missori 5,5

Simic 5,5

Izzo 5,5

Sala 6

Besaggio 5,5

(31' 2e mi-temps D'Andrea s.v.)

Palmiero 5,5

(31e min. de la 2e mi-temps : Le Borgne, sans mention)

Sounas 6

Palumbo 5,5

(31' 2e mi-temps Tutino s.v.)

Russo 5,5

Pandolfi 5

(à la 1’ de la 2e mi-temps : Biasci 7)

Entraîneur : Ballardini 5,5