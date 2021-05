Sampaoli va faire le ménage à l’OM

L’entraineur marseillais a indiqué qu’il ne comptait faire appel qu’à des joueurs qui se sentent pleinement concernés.

L’Olympique de Marseille s’apprête à aborder les deux dernières rencontres de sa saison. 5e au classement, les Phocéens restent en course pour aller chercher une place en Ligue Europa. En vue de cet objectif, Jorge Sampaoli compte sur tout le monde au sein de son groupe. Ou presque.

Le coach argentin a fait savoir ce vendredi qu’il va faire le tri au sein de son équipe, en mettant de côté les joueurs qui n’ont plus trop la tête au club. Ceux qui pensent déjà à la saison à venir, plutôt que de se concentrer sur les ultimes échéances de l’exercice.

"L'incertitude entre les joueurs qui vont partir et les autres rentre en compte dans mes choix. Mes critères ne sont pas uniquement sportifs, ils sont aussi sur l'engagement pour le match qui arrive. Mon rôle est de détecter les plus à même à jouer", a-t-il déclaré ce vendredi, à la veille de la réception d’Angers.

« Trouver les joueurs les plus compétents pour dimanche »

"Il faut arriver à faire voir aux joueurs comment arriver à faire un grand match dimanche. C'est une finale pour nous. Mon rôle est de trouver les joueurs les plus compétents pour dimanche", a-t-il poursuivi, en rappelant également "qu’il faut se concentrer sur le championnat et se qualifier pour l'Europa League et garder à l'esprit qu'on sort d'une saison compliquée, une saison de transition".

Sampaoli a donc insisté sur la nécessité de bien finirl faut bien finir. Et ce n’est qu’après qu’il se penchera sur les questions du mercato, comme celle qui concerne le remplacement de Florian Thauvin. « Il faudra trouver un profil conforme au système, un joueur dans le même profil que Thauvin, avec un rendement dans les stats de but, bon dans les un contre un. Un profil qui sache également jouer collectivement », a-t-il confié.

Enfin, le coach olympien a reconnu être quelque peu stressé en ce moment car le rendement des siens ne correspond pas vraiment à ses attentes : "Ma tension après match est liée à mon incapacité à trouver des réponses sur le moment. Je suis toujours en quête de trouver des solutions, mais ces questions-là dépendent des performances chaque semaine des joueurs".