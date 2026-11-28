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Al Ahly n'a plus le luxe de perdre davantage de temps. Habituée à monter sur les podiums, l'équipe se voit contrainte de retrouver rapidement son éclat et de tourner la page de la période difficile qu'elle a traversée récemment, alors que ses supporters attendent le retour des victoires et d'un jeu à la hauteur du nom et de l'histoire du club.

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Pour sa première prise de parole avant le match face aux Angolais de Primeiro de Agosto, Sami Komsan, entraîneur d'Al Ahly, a délivré des messages clairs sur la suite, assurant que la personnalité d'Al Ahly restera le principal atout pour surmonter la situation actuelle. De son côté, Mohamed El Shenawy, capitaine de l'équipe, s'est engagé à tout donner pour remettre l'équipe sur ses rails habituels et rendre le sourire aux supporters.

Ces déclarations ont été faites lors de la conférence de presse tenue ce jour en amont du match entre Al Ahly et Primeiro de Agosto, prévu demain, qui marquera l'entrée en lice de l'équipe en phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine.

Sami Komsan a d'abord présenté ses condoléances aux victimes de l'accident du périphérique, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et affirmant la solidarité d'Al Ahly avec les familles des victimes en ces moments douloureux.

L'entraîneur est ensuite revenu sur la relation exceptionnelle entre Al Ahly et ses supporters, soulignant que, pour les fans du club cairote, le football dépasse le cadre des matchs et des résultats : « Pour le public d'Al Ahly, le football, c'est bien plus que 90 minutes. Nous connaissons parfaitement la valeur de nos supporters, nous ferons tout ce qui est possible grâce à la personnalité d'Al Ahly et nous nous battrons jusqu'à la dernière seconde pour obtenir les meilleurs résultats. »

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Sami Komsan a affirmé que le soutien de tous ceux qui travaillent au sein du club est indispensable dans la période actuelle, ajoutant qu'entraîner Al Ahly est un grand honneur pour n'importe qui et qu'il considère sa mission comme une responsabilité qui exige de travailler sans relâche pour atteindre les objectifs du club.

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Il a ajouté : « Nous devons soutenir tous ceux qui jouent pour Al Ahly. Pour toute personne à qui incombe la responsabilité d'entraîner Al Ahly, c'est un grand honneur, et nous travaillerons pour atteindre ces objectifs. »

L'entraîneur a insisté sur le fait que la personnalité d'Al Ahly a toujours été et restera la clé de ses succès, exprimant sa grande confiance dans les qualités des joueurs, ainsi que dans leurs ambitions et leur motivation pour surmonter la période actuelle et satisfaire les supporters en obtenant les meilleurs résultats dans toutes les compétitions.

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Il a expliqué qu'Al Ahly mérite toujours d'occuper la place digne de son histoire, se disant convaincu de la capacité de l'équipe à retrouver son niveau habituel, en citant la personnalité dont les joueurs ont fait preuve lors de grandes affiches face à des clubs de stature mondiale, au premier rang desquels le Real Madrid.

Il a déclaré à ce sujet qu'Al Ahly avait déjà affiché une forte personnalité face aux plus grandes équipes du monde, et que le staff technique cherche à la retrouver, afin que l'équipe renoue avec l'image que ses supporters ont l'habitude de voir.

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Un message de gratitude aux Arab Contractors, Sami Komsan : « Je dois tout à Al Ahly »

Sami Komsan n'a pas oublié de remercier les dirigeants des Arab Contractors pour l'attitude dont ils ont fait preuve à son égard lors de son expérience précédente, assurant qu'il s'était attaché à appliquer les principes et l'expérience acquis au sein d'Al Ahly.

Il a indiqué qu'il accepte n'importe quel rôle qui lui est confié au sein du club, estimant qu'il doit tout à Al Ahly, et s'est dit confiant dans sa capacité à donner le meilleur de lui-même pour remporter des victoires.

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Évoquant les responsabilités à venir, Sami Komsan a précisé que le travail ne reposera pas uniquement sur le staff technique, mais exige la mobilisation de tous, les joueurs portant la plus grande part de responsabilité sur le terrain, puisque ce sont eux qui transforment les idées tactiques en performances et en résultats.

Il a ajouté que le staff technique remplira les missions qui lui incombent, mais que les joueurs ne doivent négliger aucun détail, d'autant qu'Al Ahly a l'habitude de jouer les titres et que ses supporters n'acceptent rien d'autre que de monter sur les podiums.

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Il a souligné que la soif permanente de titres des supporters d'Al Ahly est l'une des principales caractéristiques qui ont forgé les succès du club au fil de son histoire, ce qui place chacun face à une double responsabilité pour renouer avec la victoire.

Au sujet du match à venir, Sami Komsan a mis en garde contre la force des Angolais de Primeiro de Agosto, soulignant que l'adversaire dispose d'une bonne organisation et de qualités techniques remarquables, ainsi que de joueurs capables de se montrer dangereux à tous les postes.

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Tout en reconnaissant la difficulté de la rencontre, l'entraîneur a assuré que le staff technique n'éprouve aucune inquiétude, l'équipe s'étant préparée sur tous les plans, technique, physique et mental, consciente de l'importance de réussir un départ solide en phase de groupes.

Il a fait remarquer que la pression qui accompagne le nom d'Al Ahly n'a rien de nouveau, mais fait partie intégrante du travail au sein d'un club habitué à devoir toujours viser le meilleur et à jouer tous les titres.

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Sami Komsan a conclu en exprimant sa confiance dans le soutien des supporters, qu'il considère comme l'un des grands secrets des succès d'Al Ahly, et en soulignant la reconnaissance des joueurs et du staff technique pour le rôle que joue le public en toutes circonstances.

Mohamed El Shenawy : « Nous assumons nos responsabilités et nous remettrons Al Ahly sur les rails »

De son côté, Mohamed El Shenawy, capitaine d'Al Ahly, a ouvert la conférence de presse en présentant ses condoléances aux victimes de l'accident du périphérique et en affirmant la solidarité de tout le club avec les familles des victimes, avant d'évoquer la préparation de l'équipe pour ce rendez-vous africain.

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Le gardien d'Al Ahly a adressé un message rassurant aux supporters, s'engageant à tout faire pour remettre l'équipe sur ses rails habituels et surmonter les difficultés traversées ces derniers temps.

« Nous promettons à tout le monde de travailler pour que l'équipe retrouve ses rails habituels, et nous sommes convaincus d'être capables de surmonter cette période », a déclaré Mohamed El Shenawy.

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Le capitaine d'Al Ahly a reconnu que la période écoulée n'avait pas été facile, en raison des changements survenus au sein de l'équipe, expliquant que les joueurs avaient discuté entre eux de la nécessité de retrouver le niveau qui fait la réputation du club dans toutes les compétitions.

Il a assuré que chacun mesure l'ampleur de la responsabilité qui pèse sur ses épaules et que les joueurs donneront tout sur le terrain pour livrer la meilleure performance possible et remporter des victoires, ajoutant que les supporters comprennent la nature de la période actuelle, ce qui renforce encore la détermination de l'équipe à les rendre heureux.

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Mohamed El Shenawy a insisté sur le fait qu'Al Ahly aborde le match contre Primeiro de Agosto avec de grandes ambitions, malgré l'expérience et les titres déjà accumulés par les joueurs, soulignant que les succès passés ne signifient pas qu'il faut cesser de travailler, mais imposent au contraire de continuer à viser de nouveaux trophées.

Il a ajouté que disputer la rencontre dans le stade d'Al Ahly, devant son public, constitue une motivation supplémentaire pour les joueurs, qui comptent beaucoup sur le soutien des supporters, tout en s'appliquant à suivre les consignes du staff technique et à mettre en pratique ses idées sur le terrain.

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Le capitaine d'Al Ahly a conclu en affirmant que l'équipe prépare chaque match comme un défi à part entière, précisant que toute la concentration est tournée vers la rencontre face à Primeiro de Agosto, sans se laisser distraire par d'autres calculs, avec une grande détermination à livrer une performance de haut niveau qui reflète l'esprit et la personnalité d'Al Ahly.