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Sami Al-Jaber, ancienne légende d'Al-Hilal, a ouvert la porte aux spéculations sur l'avenir du Portugais João Félix à Al-Nassr, alors que le club n'a toujours pas tranché la question de la prolongation du contrat du joueur et que les rumeurs d'un possible retour sur les terrains européens la saison prochaine, en 2026-2027, se multiplient.

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Intervenant dans l'émission « Nadina » sur la chaîne MBC, Al-Jaber a estimé que les récentes déclarations de Félix à la presse portugaise pourraient être le signe d'un avenir incertain à Al-Nassr. Selon lui, le joueur envisage un départ comme une option bien réelle, en attendant de connaître la position de la direction sur son maintien au club.

« João Félix était déjà un grand nom avant même son arrivée à Al-Nassr, mais il n'a pas pleinement eu sa chance en Europe en raison de ses nombreux changements de club. Le joueur ne s'y est pas retrouvé, car la situation là-bas est totalement différente de celle de l'Arabie saoudite », a déclaré l'ancienne star d'Al-Hilal.

Jesus a relancé Félix

Al-Jaber est revenu sur le rôle joué par son compatriote Jorge Jesus dans le retour partiel de João Félix à son meilleur niveau, soulignant que la présence du technicien portugais à Al-Nassr avait aidé le joueur à retrouver sa forme physique et son sens du but.

« Quand Félix a rejoint Al-Nassr, il a eu la chance d'y trouver son compatriote, l'entraîneur Jorge Jesus, car c'est avec lui qu'il a pu retrouver sa force, sa condition physique et son sens du but. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'équipe a remporté le titre de Roshn Saudi League la saison dernière », a-t-il ajouté.

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Al-Jaber n'a toutefois pas exclu que l'aventure du joueur à Al-Nassr touche à sa fin. Il a expliqué que ses récentes déclarations laissaient penser qu'il était conscient de la possibilité que son contrat ne soit pas prolongé, et qu'il cherchait peut-être, à travers elles, à faire passer un message à la direction du club pour qu'elle tranche enfin la question de son avenir.

Barcelone et Chelsea dans son passé : le retour en Europe n'est pas garanti

Si le nom de Félix reste associé à de grands clubs européens, Al-Jaber s'est montré réservé quant à sa capacité à retrouver sa place sur le Vieux Continent. Il a rappelé ses expériences passées dans des clubs de la stature de Barcelone, Chelsea et l'Atlético de Madrid, où il n'est jamais parvenu à s'imposer durablement comme titulaire.

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« João a déjà joué pour de grands clubs comme Barcelone, Chelsea et l'Atlético de Madrid, mais il semble que son niveau dépende de son état psychologique, et il n'a pas été titulaire de manière régulière », a affirmé Al-Jaber.

Il a ensuite livré sa lecture des propos du joueur : « À travers ses récentes déclarations, on a l'impression qu'il sait qu'il ne restera pas et qu'il adresse un message à la direction d'Al-Nassr, faute de décision sur son avenir : il pourrait envisager un retour en Europe. »

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Selon les informations disponibles, plusieurs clubs européens s'intéressent au joueur, parmi lesquels Barcelone, Tottenham Hotspur et Naples, alors que la position d'Al-Nassr sur la prolongation de son contrat n'est toujours pas arrêtée.

Les statistiques de Félix avec Al-Nassr

Sur le plan statistique, Félix a disputé 12 matchs de Roshn Saudi League avec Al-Nassr cette saison, pour trois buts inscrits et huit passes décisives, selon les données du site Transfermarkt.

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Ces chiffres font du Portugais l'un des éléments offensifs les plus influents de l'effectif d'Al-Nassr. Mais ses performances sur le terrain n'ont pas encore mis fin au débat sur son avenir, et la décision de la direction concernant la prolongation de son contrat restera déterminante pour sa destination la saison prochaine.