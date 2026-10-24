Le deuxième but inscrit par Al-Nassr dans les filets d'Al-Faisaly a suscité une vive polémique, après que plusieurs anciennes stars du football saoudien ont mis en doute le fait que le Portugais Cristiano Ronaldo puisse se le voir attribuer, transformant l'une des actions de la rencontre en sujet de débat entre les analystes, malgré la précieuse victoire des Mondiaux.

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Al-Nassr s'est imposé face à Al-Faisaly sur le score de 3-1, vendredi soir, dans le cadre des rencontres de la onzième journée de la Saudi Pro League, poursuivant ainsi sa course à la tête du classement. Mais le but inscrit par Ronaldo à la 49e minute a volé la vedette en raison de la polémique entourant l'identité de son véritable auteur.

Le but est intervenu après que le Portugais Joao Felix a adressé un centre sur coup franc, repris de la tête par Ronaldo en direction du but, avant que le ballon ne heurte le défenseur brésilien d'Al-Faisaly Andre Girotto et ne finisse au fond des filets, ce qui a ouvert la voie aux interrogations quant à savoir si le ballon serait entré dans le but sans cette dernière touche du défenseur.

Sami Al-Jaber a déclaré, dans des propos tenus lors de l'émission « Nadeena », que le ralenti et les images au ralenti indiquent que le défenseur brésilien Andre Girotto est l'auteur du but, le ballon ayant changé de trajectoire après l'avoir heurté avant d'entrer dans le but. Un avis que l'ancienne légende d'Al-Hilal n'a pas été le seul à partager, puisque Mohammed Noor et Hussein Abdulghani ont eux aussi mis en doute le fait que Cristiano Ronaldo puisse se voir attribuer le but.

Les doutes ne se sont pas limités à Sami Al-Jaber, l'ancienne légende d'Al-Hilal, puisque Mohammed Noor et Hussein Abdulghani se sont joints à lui. Le trio a estimé que Girotto pourrait être l'auteur du but après que le ballon a changé de trajectoire en le heurtant, tandis que le débat portait sur la trajectoire de la tête de Ronaldo avant cette touche.

Mohammed Noor a évoqué un épisode similaire survenu lors de la Coupe du monde 2022, lorsque la polémique avait éclaté autour du but du Portugal face à l'Uruguay, finalement attribué à Bruno Fernandes, bien que Ronaldo ait cru avoir touché le ballon de la tête.

Noor a déclaré dans son commentaire : « Cela ressemble à son but lors de la Coupe du monde 2022, lorsque le but a été attribué à Bruno Fernandes. »

Mais malgré la polémique soulevée, l'arbitre a décidé d'attribuer le but au meilleur buteur de l'histoire du football, qui a ainsi porté son total à 982 buts.