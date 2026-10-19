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Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Sami Al-Jaber critique les stars d'Al-Hilal et surprend Inzaghi avec une déclaration fracassante

S. Inzaghi
Al Hilal vs Al Hazem
Al Hilal
Al Hazem
Saudi Pro League
Italie
Arabie saoudite

La légende du Zaïm brise le silence

Sami Al-Jaber, l'ancienne légende d'Al-Hilal, a salué le niveau affiché par l'équipe lors de la victoire sur Al-Hazem un but à zéro, dans le cadre de la dixième journée de la Roshn Saudi League, affirmant que l'Italien Simone Inzaghi avait livré un grand match et réussi à faire progresser le rendement de son équipe tout en corrigeant ses erreurs sur les plans offensif et défensif.

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Al-Jaber a déclaré, lors de son apparition dans l'émission « Nadeena », qu'il reprochait à la ligne offensive d'Al-Hilal d'avoir gâché un grand nombre d'occasions qui auraient pu sceller la rencontre plus tôt, mais il a souligné dans le même temps que la malchance avait joué un rôle dans le ratage de certaines tentatives, avant que l'équipe ne parvienne à inscrire le but de la victoire dans les dernières minutes.

Al-Jaber salue les changements d'Inzaghi

L'ancienne star d'Al-Hilal a affirmé qu'Inzaghi avait géré la confrontation de manière remarquable, après avoir travaillé à corriger les erreurs apparues au cours du match, tant sur le plan offensif que défensif, saluant les changements opérés par l'entraîneur italien, qui ont contribué à améliorer le rendement de l'équipe et à maintenir la pression jusqu'aux moments décisifs.

Al-Jaber a ajouté que la capacité d'Inzaghi à lire le déroulement du match et à intervenir au bon moment faisait partie des facteurs importants ayant permis de décrocher la victoire, d'autant plus qu'Al-Hilal a éprouvé des difficultés à exploiter les occasions qui s'étaient présentées à lui devant la cage d'Al-Hazem, avant de trouver le chemin des filets à la 89e minute.

Martinelli, le mot de passe, et le retour de Salem, un nouvel atout

Al-Jaber a mis en lumière l'utilisation par Inzaghi du Brésilien Gabriel Martinelli, estimant que la manière dont l'entraîneur l'a employé était remarquable et a contribué à faire pencher la confrontation, après que le joueur a inscrit le but de la victoire pour Al-Hilal à la 89e minute, offrant à son équipe trois points précieux dans la course à la tête de la Roshn League.

Al-Jaber a également estimé que le retour de Salem Al-Dawsari dans les rencontres représentait un atout important pour Al-Hilal, compte tenu de l'expérience et des qualités offensives déterminantes que possède le capitaine de l'équipe.

Al-Hilal a porté son total à 24 points après la victoire sur Al-Hazem, poursuivant ainsi la tête du classement à deux points d'Al-Qadisiyah, ce dernier disposant d'un match reporté face à Al-Ahli.



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