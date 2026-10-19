Sami Al-Jaber, l'ancienne légende d'Al-Hilal, a salué le niveau affiché par l'équipe lors de la victoire sur Al-Hazem un but à zéro, dans le cadre de la dixième journée de la Roshn Saudi League, affirmant que l'Italien Simone Inzaghi avait livré un grand match et réussi à faire progresser le rendement de son équipe tout en corrigeant ses erreurs sur les plans offensif et défensif.

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Al-Jaber a déclaré, lors de son apparition dans l'émission « Nadeena », qu'il reprochait à la ligne offensive d'Al-Hilal d'avoir gâché un grand nombre d'occasions qui auraient pu sceller la rencontre plus tôt, mais il a souligné dans le même temps que la malchance avait joué un rôle dans le ratage de certaines tentatives, avant que l'équipe ne parvienne à inscrire le but de la victoire dans les dernières minutes.

Al-Jaber salue les changements d'Inzaghi

L'ancienne star d'Al-Hilal a affirmé qu'Inzaghi avait géré la confrontation de manière remarquable, après avoir travaillé à corriger les erreurs apparues au cours du match, tant sur le plan offensif que défensif, saluant les changements opérés par l'entraîneur italien, qui ont contribué à améliorer le rendement de l'équipe et à maintenir la pression jusqu'aux moments décisifs.

Al-Jaber a ajouté que la capacité d'Inzaghi à lire le déroulement du match et à intervenir au bon moment faisait partie des facteurs importants ayant permis de décrocher la victoire, d'autant plus qu'Al-Hilal a éprouvé des difficultés à exploiter les occasions qui s'étaient présentées à lui devant la cage d'Al-Hazem, avant de trouver le chemin des filets à la 89e minute.

Martinelli, le mot de passe, et le retour de Salem, un nouvel atout

Al-Jaber a mis en lumière l'utilisation par Inzaghi du Brésilien Gabriel Martinelli, estimant que la manière dont l'entraîneur l'a employé était remarquable et a contribué à faire pencher la confrontation, après que le joueur a inscrit le but de la victoire pour Al-Hilal à la 89e minute, offrant à son équipe trois points précieux dans la course à la tête de la Roshn League.

Al-Jaber a également estimé que le retour de Salem Al-Dawsari dans les rencontres représentait un atout important pour Al-Hilal, compte tenu de l'expérience et des qualités offensives déterminantes que possède le capitaine de l'équipe.

Al-Hilal a porté son total à 24 points après la victoire sur Al-Hazem, poursuivant ainsi la tête du classement à deux points d'Al-Qadisiyah, ce dernier disposant d'un match reporté face à Al-Ahli.







