Sam van Royen est sous le choc face à la recrue de l’Ajax Tolu Arokodare : « Je ne sais pas si tu as vu ces photos, mais… »

Tolu Arokodare, la nouvelle recrue de l’Ajax, a déjà impressionné Sam van Royen et Jan van Halst sans avoir joué la moindre minute. C’est ce qui ressort de leur analyse avant Ajax - FK Vojvodina, au tour préliminaire de la Conference League.

Tolu a été officiellement présenté mercredi après-midi à Amsterdam. L’attaquant arrive sous forme de prêt en provenance de Wolverhampton Wanderers. L’Ajax a en outre négocié une option d’achat de vingt millions d’euros.

« Je ne sais pas si tu as vu des photos de ce nouvel attaquant, Tolu, mais il mesure 1,97 mètre… Je ne veux pas savoir à combien s’élève sa masse musculaire en kilos », lance Van Royen à son collègue Jan van Halst sur Ziggo Sport. « Il est énorme ! Comment ça va s’intégrer dans cet Ajax ? »

« Oui, c’est une bête ! », réagit Van Halst. « Il a une vraie valeur ajoutée quand tu es mené, parce que tu peux alors jouer de manière un peu plus opportuniste. Je crois que ce n’est pas vraiment un joueur qui participe beaucoup au jeu, mais c’est un joueur qui mobilise deux défenseurs. Quand tu te retrouves face à lui, ça ne te met pas de bonne humeur. »

« Cela ressemble un peu au rôle de Weghorst, même s’il a lui aussi souvent été titulaire à l’Ajax », poursuit Van Halst. « Donc il ne s’agit pas seulement de jouer les jokers. Tu as tout simplement besoin de deux très bons attaquants. Si tu remplaces l’un par l’autre, c’est évidemment très embêtant pour l’adversaire s’il se retrouve face à un type d’attaquant complètement différent. »

Míchel aussi a eu des mots élogieux devant la caméra de Ziggo Sport au sujet du Nigérian de 25 ans. « Oui, nous avons actuellement quatre attaquants dans l’effectif. Évidemment, Tolu est un recrutement qui nous améliore dans de nombreux aspects du jeu. »

« Je pense alors aux centres venant des côtés et aux contres. C’est un joueur très puissant et l’équipe profite du fait que nous ayons d’autres alternatives en plus de Leonardo, Dolberg et Konadu. Évidemment, ils peuvent aussi jouer ensemble. Tous les joueurs, s’ils sont bons, peuvent jouer ensemble », a déclaré l’entraîneur espagnol.