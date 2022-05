Salzbourg : Adeyemi vers Dortmund plutôt qu'à Manchester United ?

L'international allemand Karim Adeyemi est prêt à rejoindre le Borussia Dortmund, alors que des rapports indiquent qu'il a snobé un transfert potentiel vers Manchester United. Adeyemi a attiré l'attention d'un certain nombre de grands clubs européens grâce à ses performances remarquées avec le RB Salzburg en 2021-22, marquant 21 buts en 41 apparitions.

Manchester United doublé par Dortmund ?

Manchester United et le Bayern Munich sont parmi ceux qui ont été crédités d'un intérêt pour le joueur de 20 ans, mais Dortmund semble avoir remporté la course pour sa signature avant le mercato d'été. En effet, Sport 1 a rapporté qu'Adeyemi est désormais prêt à s'engager pour cinq ans au Westfalenstadion pour un montant de 6 millions d'euros par an.

L'article continue ci-dessous

Le média allemand a également affirmé qu'il a refusé une fructueuse offre de contrat de la part de Manchester United parce qu'il estime que Dortmund est le meilleur endroit pour lui pour continuer son développement. L'agent d'Adeyemi, Thomas Solomon, a confirmé que le joueur est maintenant en négociations avancées avec le BVB dans une interview avec Sport 1, disant : "Nous sommes en très bonnes discussions avec le BVB et nous nous dirigeons vers la dernière ligne droite". En avril, le directeur général de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, avait clairement indiqué que le club travaillait sur un accord pour Adeyemi.

Dortmund n'est pas pressé

Le BVB souhaite toutefois s'assurer ses services à un prix réduit si possible, comme l'a déclaré Watzke aux Ruhr Nachrichten."S'il venait, nous essaierions de le faire sans clause libératoire. Nous ne sommes pas sous pression. Je pense que le joueur a plus ou moins transmis le sentiment qu'il veut rejoindre le BVB. Nous devons gérer cela d'une manière ou d'une autre", a ainsi déclaré le dirigeant. Visiblement, les négociations avancent bien.