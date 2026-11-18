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Le cheikh Salman ben Ibrahim Al Khalifa, président de la Confédération asiatique de football (AFC), a assuré que l'Arabie saoudite se prépare à offrir une édition exceptionnelle de la Coupe d'Asie 2027. Il s'est dit confiant dans la capacité du comité d'organisation et de la Fédération saoudienne à faire de ce tournoi le meilleur de l'histoire de la compétition, après l'adoption de la décision de le reprogrammer du 23 décembre 2027 au 21 janvier 2028.

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Le président de la Confédération asiatique de football (AFC) s'est exprimé sur cette décision dans des déclarations exclusives au journal « Asharq Al-Awsat », à l'issue de la réunion du Bureau exécutif de l'AFC, organisée dans la capitale thaïlandaise, Bangkok. Il a expliqué que le report du tournoi était le principal dossier inscrit à l'ordre du jour de cette réunion, qu'il a qualifiée de courte en raison du faible nombre de sujets à traiter.

Le cheikh Salman ben Ibrahim a déclaré : « La réunion a été courte et les points inscrits à l'ordre du jour étaient peu nombreux, le principal étant le report de la Coupe d'Asie à décembre 2027. Je pense que tout le monde s'accorde sur notre volonté de voir ce tournoi se dérouler au meilleur moment, et ce, en accord avec le comité d'organisation et la Fédération saoudienne de football. »

Le président de l'AFC s'est montré optimiste quant aux capacités organisationnelles du Royaume, soulignant que l'Arabie saoudite dispose des moyens nécessaires pour offrir un tournoi de grande qualité. Il a ajouté : « Nous savons que la Fédération saoudienne de football organisera la meilleure édition de toute l'histoire de la Coupe d'Asie, et nous lui souhaitons plein succès. »

Concernant les raisons du changement de dates du tournoi, Salman ben Ibrahim a précisé que la décision n'avait pas été prise unilatéralement par l'AFC , mais qu'elle résultait de larges consultations impliquant les instances chargées de l'organisation et les fédérations concernées, ainsi que de l'écoute des points de vue des sélections participantes, afin de garantir le déroulement des compétitions dans des conditions adaptées.

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Le président de l'instance continentale a déclaré : « La décision a été prise conjointement par toutes les parties, qu'il s'agisse du comité d'organisation, de la Fédération saoudienne ou de l'AFC, et ce après avoir écouté l'avis des sélections participantes. Nous voulons que le tournoi se déroule dans les meilleures conditions et choisir la période la plus appropriée. »

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Salman ben Ibrahim a indiqué que la date de l'édition suivante avait été l'un des facteurs ayant facilité le choix de la nouvelle période, précisant que la prochaine Coupe d'Asie se tiendra en 2032, ce qui laisse à l'AFC une marge de temps suffisante pour organiser les deux éditions sans contraintes liées à la proximité des dates.

Il a ajouté : « D'autant plus que l'édition suivante de la Coupe d'Asie aura lieu en 2032, c'est-à-dire une année paire. Je pense donc que nous avons suffisamment de temps pour choisir la bonne période. »

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Le président de l'AFC a ensuite évoqué la nature des relations entre les fédérations nationales membres et le degré de convergence des points de vue au sein de l'instance continentale. Il s'est dit satisfait du niveau d'harmonie qui y règne, estimant que les divergences sur certaines positions ne constituent pas un élément négatif, mais font naturellement partie du fonctionnement institutionnel.

Il a expliqué que le taux de consensus entre les fédérations asiatiques atteint environ 90 %, un chiffre qu'il juge positif et qui reflète une stabilité et une entente au sein de la confédération, malgré l'existence d'un nombre limité de fédérations susceptibles d'adopter des points de vue différents sur certains dossiers.

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Dans ce contexte, le cheikh Salman ben Ibrahim a déclaré : « Je constate un consensus à 90 %, et c'est positif. S'il y a 3 ou 4 fédérations qui ne sont pas d'accord ou qui ont un autre avis, c'est normal, comme dans n'importe quelle assemblée générale d'une autre confédération continentale, voire de n'importe quelle fédération locale. »

Le président de l'AFC a insisté sur la difficulté de parvenir à une unanimité totale entre tous les membres, expliquant que des divergences limitées n'enlèvent rien au succès du système, tant que la majorité s'accorde sur les grandes orientations et les principales décisions.

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Il a ajouté : « Il est difficile d'obtenir un consensus à 100 %, mais si nous atteignons 90 ou 95 %, je pense que nous pouvons considérer cela comme un succès. »

Le Bureau exécutif de la Confédération asiatique de football avait officiellement approuvé, lors de sa réunion à Bangkok, la reprogrammation de la Coupe d'Asie 2027 en Arabie saoudite, qui se déroulera du 23 décembre 2027 au 21 janvier 2028, au lieu de sa date initiale, et ce avant la cérémonie annuelle de remise des prix de l'instance continentale.