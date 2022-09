Salihamidzic : "Le Bayern présentera une version différente après la trêve"

Les géants bavarois ne sont pas aussi dominateurs qu'à leur habitude depuis le début de saison en Bundesliga et espèrent changer la donne rapidement.

Cinquième seulement après sept journées et trois petites victoires, le Bayern Munich doit faire mieux.

"Julian Nagelsmann et son staff savent très bien quoi faire"

Le constat s'impose pour Julian Nagelsmann et l'ensemble du club. Y compris le directeur sportif, Hasan Salihamidzic, qui s'est confié sur la situation à Bild.

"Nous avons parlé avec Julian de tous les aspects de notre début de saison, y compris les aspects positifs, car il n'y a pas eu que la défaite à Augsbourg, mais beaucoup de buts au début et deux victoires sans encaisser de but en Ligue des champions", a-t-il développé.

"Julian est très clair. Lui et son équipe d'entraîneurs savent exactement ce qu'il faut faire. Surtout, Julian sait qu'il a tout le soutien du FC Bayern, il n'est pas nécessaire de le souligner sans cesse maintenant."

La presse allemande fait également état de relations parfois compliquées avec son vestiaire, notamment à propos du style de Nagelsmann.

Salihamidzic appelle ses joueurs à montrer leur caractère

Salihamidzic se veut pourtant rassurant, confirmant sa confiance dans son coach et affirmant que l'équipe sera plus performante après la trêve internationale.

"Il ne fait aucun doute pour moi que dans cette saison exceptionnellement exigeante, avec une Coupe du monde en plein milieu, seules les équipes qui trouvent un rythme en tant que groupe entier de cadres, qui développent leur style de rotation et qui se poussent en tant qu'unité, ont une chance de remporter des titres", dit-il encore.

"Nos joueurs ont de la qualité, une mentalité et du caractère, c'est ce qu'ils veulent et vont montrer. Les prochains matches contre Leverkusen, Pilsen et à Dortmund sont exactement la scène qu'il faut pour cela."

Et de conclure : "Nous nous présenterons différemment après la pause internationale. Et c'est ce que j'attends. L'intensité physique, l'avidité et la volonté de repousser les limites de la performance à chaque match sont les conditions nécessaires pour réussir. En outre, nous avons besoin d'une exploitation des chances clairement meilleure et plus concentrée."