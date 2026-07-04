Salgado l’assure : « La rencontre face à Yamal et à ce joueur sera le match le plus ardu de la Coupe du monde. »

Michel Salgado, légende du Real Madrid et de la sélection espagnole, a mis en avant un duel passionnant qui opposera la « Roja » au Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Dans des propos recueillis par le journal espagnol AS, Salgado a déclaré : « Le duel entre Lamine Yamal et Nuno Mendes sera l’un des affrontements individuels les plus marquants de la Coupe du monde, le genre de confrontation qui met en valeur la grandeur des matchs et des tournois. »

Il a ajouté : « Je pense que ce duel sera très probablement l’un des moments décisifs de la rencontre ; si Lamine prend le dessus sur Nuno, l’Espagne aura un net avantage, mais si c’est l’inverse qui se produit, ce sera le Portugal qui l’emportera. »

Je fais confiance à Lamine : sa boîte à malices regorge de feintes, et quand il les déploie, rien ne peut l’arrêter. Nuno devra donc donner le meilleur de lui-même, cela ne fait aucun doute. Ce sera un duel physique entre deux joueurs d’une rapidité exceptionnelle, le genre de confrontation capable de réduire à néant n’importe quel schéma tactique ou plan de jeu mis en place par l’entraîneur, pour laisser place à un pur duel individuel. »