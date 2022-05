Salernitana : La retraite ? Franck Ribéry s'exprime sur son avenir

La saison de Franck Ribéry a failli se terminer brutalement en raison d'une suspension à cause d'une bagarre et cette suspension si elle avait été plus importante aurait pu également marquer la fin de carrière de l'ancien international français. Mais ce n'est pas la direction que semble prendre l'ancien ailier du Bayern Munich, déterminé à continuer à jouer au football.

Ribéry ne pense pas à raccrocher les crampons

L'été dernier, Franck Ribéry a quitté la Fiorentina après deux ans et beaucoup pensaient qu'il était sur le point d'abandonner le football. Ou de retourner en France. En fin de compte, Franck Ribéry a décidé de rester en Serie A en faisant un choix surprenant à savoir, rejoindre le promu, Salernitana. Le Français se lançait dans une missions impossible, aider Salernitana à se maintenir, et c'est finalement chose faite.

Ribéry voulait tout arrêter, Sabatini l’en a dissuadé

Franck Ribéry continue donc à évoluer au plus haut niveau, en Serie A, espérant terminer sa saison avec une dernière apparition en Serie A, avant de se pencher sur son futur en Italie ou ailleurs. En tout cas, à plus de 39 ans, le Français ne semble pas avoir l'intention de raccrocher les crampons : il ressent toujours l'étincelle. C'est ce qu'il a confié dans une interview accordée à DAZN.

Être un exemple pour les jeunes

"La retraite ? Maintenant je n'y pense pas encore car je veux rejouer, puis pour l'année prochaine on verra. Mais si tu peux encore donner quelque chose aux gens, je veux le faire. J'aime être proche des joueurs, comme je l'ai fait les cinq ou six dernières années en tant que joueur", a confié le vainqueur de la Ligue des champions en 2013.

Nkunku joueur de l’année en Bundesliga

La saison 2021/2022 n'a certainement pas été sa meilleure saison, mais ce n'est pas fini. L'objectif, sur le terrain, est toujours le même : "On me dit toujours que je dois tirer plus, mais j'aime faire des passes décisives, voir mon coéquipier heureux. Peut-être que je suis un peu fou". Né en 1983, Ribéry est arrivé à un âge où il peut être un exemple pour les jeunes joueurs.

Quel avenir pour Ribéry ?

L'article continue ci-dessous

"J'ai un petit frère qui s'appelle Alaba. Au début, il voyait avec une montre et une grosse voiture, mais je lui ai fait comprendre qu'avant cela, il fallait faire beaucoup de sacrifices et ne pas y penser. Aujourd'hui, le football va souvent trop vite pour les jeunes. Quand j'étais jeune, je n'avais rien et c'était dur, au contraire aujourd'hui ils ont tout", a conclu Franck Ribéry.

Le contrat d'un an de Franck Ribéry avec la Salernitana expire le 30 juin prochain. Va-t-il continuer à la Salernitana ? Pour l'instant, difficile à dire. Trop de variantes en jeu, trop de possibilités à l'horizon : une chose est pratiquement certaine. Avant l'âge de 40 ans, il n'a pas l'intention de raccrocher les crampons.