Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Traduit par

Salem Al-Dosari estime que son équipe n’a pas été vernie lors de sa rencontre avec l’Uruguay

Salem Mohammed Al-Dossari
Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
Arabie saoudite vs Uruguay
Uruguay
Arabie saoudite
Espagne
É.-U.
Uruguay

Quelles ont été les déclarations d’El Torindo après le match nul de la première journée ?

Salem Al-Dossari, le capitaine de l’équipe nationale saoudienne, estime que la chance n’a pas été du côté des Verts lors du match nul 1-1 face à l’Uruguay, en ouverture de la Coupe du monde 2026.

Après cette première journée dans le groupe H, l’Arabie saoudite et l’Uruguay occupent conjointement la tête du classement, devant l’Espagne et le Cap-Vert, ces deux dernières formations ayant également fait match nul (0-0) et empoché un point chacune.

« La chance n’était pas de notre côté face à l’Uruguay, car nous méritions la victoire, mais c’est le football », a-t-il déclaré à la télévision après la rencontre.

Lire aussi... Vidéo : Al-Owais sauve l'Arabie saoudite de la tempête uruguayenne lors d'une soirée historique

Il a ajouté : « Nous sommes venus ici avec une mentalité de vainqueur et ce match nul ne nous satisfait pas. Nous devons nous rattraper lors des prochaines rencontres. »

Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
ESP
Arabie saoudite crest
Arabie saoudite
KSA

Il a conclu : « Disputer une Coupe du monde est un sentiment formidable, mais j’y ai déjà pris part et je veux désormais aider mon pays dans cette édition. »

Publicité