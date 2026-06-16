Salem Al-Dosari estime que son équipe n’a pas été vernie lors de sa rencontre avec l’Uruguay

Salem Al-Dossari, le capitaine de l’équipe nationale saoudienne, estime que la chance n’a pas été du côté des Verts lors du match nul 1-1 face à l’Uruguay, en ouverture de la Coupe du monde 2026.

Après cette première journée dans le groupe H, l’Arabie saoudite et l’Uruguay occupent conjointement la tête du classement, devant l’Espagne et le Cap-Vert, ces deux dernières formations ayant également fait match nul (0-0) et empoché un point chacune.

« La chance n’était pas de notre côté face à l’Uruguay, car nous méritions la victoire, mais c’est le football », a-t-il déclaré à la télévision après la rencontre.

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Il a ajouté : « Nous sommes venus ici avec une mentalité de vainqueur et ce match nul ne nous satisfait pas. Nous devons nous rattraper lors des prochaines rencontres. »

Il a conclu : « Disputer une Coupe du monde est un sentiment formidable, mais j’y ai déjà pris part et je veux désormais aider mon pays dans cette édition. »