Salem Al-Dawsari titulaire pour la première fois : Al-Hilal affronte Al-Shamal avec une équipe de remplaçants

Salem Al-Dawsari, le capitaine d'Al-Hilal, fait son retour dans le onze de départ de l'équipe, pour la première fois cette saison, à l'occasion du match face à Al-Shamal du Qatar en Ligue des champions d'Asie de l'élite.

Al-Hilal se déplace chez Al-Shamal, ce mardi, au stade Al-Bayt à Al-Khor, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

L'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur d'Al-Hilal, a dévoilé le onze de départ qui dispute la rencontre, avec la présence de Salem Al-Dawsari pour la première fois cette saison.

« Le Tornado » n'a pris part qu'à deux matches en tant que remplaçant depuis le début de la saison en cours, en raison de l'opération chirurgicale qu'il a subie après sa participation avec la sélection saoudienne à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

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Salem Al-Dawsari sera le capitaine d'un onze composé de remplaçants, Inzaghi ayant décidé de laisser au repos la plupart des titulaires habituels. Il évoluera aux côtés de l'Ivoirien Mohamed Kader Meïté et de Sabri Dahel en pointe.

Mohamed Kanno sera l'un des rares titulaires du onze, puisqu'il jouera aux côtés de Mourad Hawsawi et du Français Simon Boabré au milieu de terrain.

Quant à la ligne arrière, elle verra la présence de Motaeb Al-Harbi au poste d'arrière droit et du Français Theo Hernandez à gauche, avec entre eux Ali Lajami et le Turc Yusuf Akçiçek, devant le gardien Mohammed Al-Owais.

Al-Hilal aborde la rencontre en quatrième position au classement du groupe Ouest, avec 6 points et deux victoires, tandis qu'Al-Shamal occupe la onzième place avec 2 points et deux matches nuls.

La composition d'Al-Hilal est la suivante :

Gardien de but : Mohammed Al-Owais

Défense : Motaeb Al-Harbi - Ali Lajami - Yusuf Akçiçek - Theo Hernandez

Milieu de terrain : Mohamed Kanno - Mourad Hawsawi - Simon Boabré

Attaque : Sabri Dahel - Mohamed Kader Meïté - Salem Al-Dawsari